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Rus Lideri Putin ve Japonya Başbakanı Abe’in görüşmesi öncesi gerginlik

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 10:33 | Son Güncelleme

Rusya, iki ülke liderinin İkinci Dünya Savaşı’ndan kalan düşmanlığı resmen bitirmek üzere bu ay yapacağı görüşmesi öncesi, gerilimi artıran açıklamalar yapmakla suçladığı Japonya’nın Rusya Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.Rusya ve Japonya, II.

Rusya, iki ülke liderinin İkinci Dünya Savaşı’ndan kalan düşmanlığı resmen bitirmek üzere bu ay yapacağı görüşmesi öncesi, gerilimi artıran açıklamalar yapmakla suçladığı Japonya’nın Rusya Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.
Rusya ve Japonya, II. Dünya Savaşının son günlerinde Rusya tarafından işgal edilen tartışmalı adalar üzerinde resmi bir barış anlaşması imzalamadı. Rusya bu adaları Kuril adaları olarak isimlendirirken Japonya bu adaları Kuzey toprakları olarak tanımlıyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Tokyo’nun, adaların Japonya’ya devri için konutlar hazırlanması ihtiyacı, Rusya’nın adanın önceki Japon halkına tazminat ödemesi isteğinden vazgeçmesi ve Japonya Başbakanı Abe’in 2019 yılının barış anlaşması için bir atılım olacağı şeklindeki açıklamalarının anlaşmanın esasını saptırdığını söyledi.
Japonya’nın barış anlaşması meselesinin nasıl çözüleceği konusunda kendi senaryosunu zorladığını söyleyen Rusya Dışişleri Bakanlığı, Japonya’nın Moskova Büyükelçisi Toyohisa Kozuki’yi bakanlığa çağırarak Tokyo’nun son zamanlarda, barış anlaşmaları konusunda yaptığı açıklamasını “atmosferi germe teşebbüsü” olarak değerlendiklerini söylediğini açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı, Japonya’nın, Rusya’nın ihtilaflı adalar üzerindeki egemenliği dahil II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarının kabul etmesi gerektiğini, bu konuda Rusya’nın tutumunun değişmediğini vurguladı. İhtilaflı adaları üzerinde halen Rusya’nın askeri üslerinde füze sistemleri konuşlandırılmış durumda.

Tekrar görüşme kararı aldılar
Putin ve Abe kasım ayında yaptıkları görüşmede Sovyet döneminde yapılan ortak deklarasyon gereğince II. Dünya Savaşı düşmanlığını resmen bitirmek için tekrar görüşme kararı aldı. Japonya Başbakanı Abe 21 Ocak’ta Rusya Devlet Başkanı Putin ile barış anlaşması konusunu görüşecek.
Rusya, ihtilaflı adalar üzerinde askerler için barakalar inşa ettiğini, zırhlı araçlar için daha başka tesisleri inşa edeceğini açıklarken Tokyo açıklama üzerine Moskova’yı bölgedeki askeri etkinliğini azaltması çağrısında bulunmuştu.
II. Dünya Savaşının son günlerinde Sovyetler Birliği’nin silahlı kuvvetleri Japonya’nın 4 adasını işgal etmişti. Moskova ve Tokyo adalar üzerinde egemenlik hakkı olduğunu iddia ediyor. İki ülke diplomatları, Sovyetler Birliği döneminde alınan anlaşma tasarısının öngördüğü şekilde iki adanın Japonya’ya devredilerek bir barış anlaşmasının yapılmasının mümkün olduğunu belirtiyor. Anlaşma konusunda ilerleme sağlanması için Başkan Putin ve Abe birçok kere yüz yüze konuştu. Ancak, Rusya’nın adalara askeri üsler ve füze sistemi yerleştirmesinin Tokyo’yu kaygılandırması sebebiyle iki ülke arasındaki gerilim hep devam etti.
Rus politikacılar ise, iki adanın devredilmesinin ardından buralara ABD füze sistemlerinin konuşlandırılmasından endişe ettiklerini belirtiyor. Japonya ile ABD arasında yapılan anlaşma gereğince ABD’nin Japonya’da üsler kurmasına izin verildi. Japonya, kendilerinin izni olmadan ABD’nin askeri üs kurmasının imkansız olduğunu belirtiyor.

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