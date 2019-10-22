HABER

Rus mafyasının gömdüğü ailenin cesetleri 7 yıl sonra bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 12:53 | Son Güncelleme

Rusya’nın en büyük mafyası olarak bilinen Şişkanov mafyası tarafından 2012 yılında gömüldüğü sanılan bir belediye meclis üyesi ve ailesinin cesetleri 7 yılın ardından 12 günlük aramadan sonra bulundu.Rusya’nın başkenti Moskova’da 23 Şubat 2012 yılında Ramensky bölgesi belediye meclis üyesi 53 yaşındaki Tatyana Sidorova, 73 yaşındaki eşi Vladimir Kremnev, meclis üyesinin bir önceki eşinden olan Aleksandr ile meclis üyesinin kız kardeşi Zoya ortadan kayboldu.

Rusya’nın en büyük mafyası olarak bilinen Şişkanov mafyası tarafından 2012 yılında gömüldüğü sanılan bir belediye meclis üyesi ve ailesinin cesetleri 7 yılın ardından 12 günlük aramadan sonra bulundu.
Rusya’nın başkenti Moskova’da 23 Şubat 2012 yılında Ramensky bölgesi belediye meclis üyesi 53 yaşındaki Tatyana Sidorova, 73 yaşındaki eşi Vladimir Kremnev, meclis üyesinin bir önceki eşinden olan Aleksandr ile meclis üyesinin kız kardeşi Zoya ortadan kayboldu. Bu tarihten sonra Rus polisinin yaptığı tüm aramalara rağmen belediye meclis üyesi ve ailesi bir türlü bulunamadı. Bölgede bulunan Malakhovo köyündeki evlerinde kan izleri tespit edilmesine rağmen bir türlü bulunamayan aileyi aramaya devam eden Rus polisi ve savcılar, gelen bir ihbar üzerine bölgede yeniden arama çalışmaları başlattı. Rusya Araştırma Komitesi ekipleri tarafından yapılan kazıların 12. gününde cesetlere rastlandı. 10 metre derinlikten çıkan cesetler, ceset torbalarına konulduktan sonra araştırma yapıldı. Cesetlerin kaybolan meclis üyesi ve ailesine ait olduğu belirlendi.

Mafyanın işbirliği teklifini geri çevirmiş
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturmaya göre Şişkanov mafyasının lideri Oleg Medvedev’in onaylanması gereken yasa dışı bir iş için belediye meclis üyesi ile görüştüğü fakat meclis üyesinin mafya liderinin talebini geri çevirdiği için bu cinayetin gerçekleştiği iddia edildi. Geçtiğimiz yıl başka suçlardan dolayı yakalanarak cezaevine gönderilen Oleg Medvedev ve yakalanan çok sayıda mafya üyesinin konu ile ilgili ifadelerinin alınmaya başlandığı, büyük olasılıkla bu cinayetten de Şişkanov mafyasının sorumlu olacağı öğrenildi.

Meğer o hastalığın reçetesi... Doktorlar 'bol bol yiyin' diyor!Meğer o hastalığın reçetesi... Doktorlar 'bol bol yiyin' diyor!
Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 8 gözaltıKahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
Yaşlı kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulunduYaşlı kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

HDP'li 4 belediyeye kayyum atandı

HDP'li 4 belediyeye kayyum atandı

Canlı yayında çok sert tartışma! Programı terk etti!

Canlı yayında çok sert tartışma! Programı terk etti!

Kral eşine acımadı! Monarşiye sadakatsizlik yapınca...

Kral eşine acımadı! Monarşiye sadakatsizlik yapınca...

Serkan Kırıntılı dünya futbol tarihine geçti

Serkan Kırıntılı dünya futbol tarihine geçti

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kocaeli'de kayınpeder dehşeti

Kocaeli'de kayınpeder dehşeti

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 11 yaralı

Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 11 yaralı

Ankara'da korkunç olay! Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

Malatya-Adıyaman sınırında kavga

Malatya-Adıyaman sınırında kavga

Son dakika! Emine Bulut davasında yeni gelişme

Emine Bulut davasında yeni gelişme

Bodrum'da şüpheli ölüm

Bodrum'da şüpheli ölüm

Giresun'da sağanak yağış sel ve heyelana yol açtı: Acı haber geldi

Şehri etkisi altına aldı! Acı haber geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.