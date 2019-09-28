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Rus mahkemesi, Rus muhafızlarına tatbikatı yasakladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 09:33 | Son Güncelleme

Rusya’da bir şehir mahkemesi kent merkezinde bulunan evlere mermiler isabet edince Rus Özel Muhafızları’nın şehirde eğitim yapmasını yasakladı.Rusya’nın Ufa şehrinde Rusya Ulusal Muhafızları (Rosgvardiya) tarafından sık sık eğitim tatbikatları düzenlenirken şehir merkezine yakın bir noktada bulunan eğitim alanındaki poligonlarda silahlarıyla hedef alan polisler yanlışlıkla binaları kurşunladı.

Rusya’da bir şehir mahkemesi kent merkezinde bulunan evlere mermiler isabet edince Rus Özel Muhafızları’nın şehirde eğitim yapmasını yasakladı.
Rusya’nın Ufa şehrinde Rusya Ulusal Muhafızları (Rosgvardiya) tarafından sık sık eğitim tatbikatları düzenlenirken şehir merkezine yakın bir noktada bulunan eğitim alanındaki poligonlarda silahlarıyla hedef alan polisler yanlışlıkla binaları kurşunladı. Birçok kez yaşanan isabetsiz atışlar nedeniyle polislerin silahlarından çıkan mermiler çevrede bulunan konutların cam ve duvarlarına isabet etti. Bunun üzerine tedirgin olan halk polislerin eğitimlerinin durdurulması için yerel mahkemeye resmi başvuru yaptı. Ufa halkı yapılan eğitimler sırasında birçok mermilerin evlerine isabet ettiği ve bu nedenle dışarıya çıkamadıklarını evlerinde bile her an ölüm korkusuyla oturarak tedirgin olduklarını anlattı. Ufa halkı ayrıca evlerine isabet eden mermilerin camlarına isabet ettiği fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak kamuoyu oluşturdu. Halkın başvurusu üzerine mahkeme tarafından oturum gerçekleştirilerek olay incelendi. Bilirkişi ve resmi deliller üzerine karar veren mahkeme heyeti Ulusal Muhafızları’nın kentte bulunan eğitim alanında eğitim ve tatbikat yapmasını durdurarak yasakladı.

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