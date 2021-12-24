Rus Mahkemesinden Google ve Meta’ya Para Cezası

Moskova’da mahkeme, Rusya’nın yasadışı olarak gördüğü içeriği kaldırmadığı gerekçesiyle teknoloji şirketleri Google ve Meta’ya milyonlarca dolarlık para cezası verdi.

Rus mahkemesi Google’a 98 milyon dolar (7.2 milyar ruble) para cezası verilmesine hükmetti.

Moskova yıl içinde büyük teknoloji şirketleri üzerindeki baskıyı arttırdı. Baskıyı eleştiren çevreler bunu Rus yetkililerin internet üzerinde daha sıkı denetim getirme çabası olarak değerlendiriyor ve bu durumun bireysel ve kurumsal özgürlüğü tehdit ettiğini belirtiyor.

Google, e-mail ile Reuters’a gönderdiği açıklamada mahkeme kararını inceleyeceklerini ve daha sonra atılacak adım konusunda bir karar alacağını kaydetti.

Aynı gün Rus mahkemesi Meta Platform adını alan Facebook şirketine de aynı gerekçeyle yaklaşık 27 milyon dolar (2 milyar ruble) para cezası verdi.

Rusya’nın sosyal medya ve iletişim platformlarının denetlenmesinden sorumlu Roskomnadzor, Facebook ve Instagram’ın Rus yasalarını ihlal eden iki bin içeriği kaldırmadığını; Google’ın da yasaklanan 2,600 içeriği hala silmediğini belirtti.

Meta Platforms ise konuya ilişkin açıklama taleplerine henüz yanıt vermedi.

Rusya bu yıl içinde yabancı teknoloji şirketlerine az miktarda para cezası vermişti. Ancak Rusya Cuma günü mahkemenin aldığı karar kapsamında ilk kez şirketlerin Rusya’daki yıllık cirosunun belirli bir yüzdesini alacak şekilde para cezası vermiş oldu.

Kararda belirli bir yüzde verilmedi; ancak Reuters’ın yaptığı hesaplamaya göre Google’a kesilen para cezası şirketin cirosunun yüzde 8’ine denk geliyor.

Rusya teknoloji şirketlerine istismar, tehlikeli hobileri teşvik eden paylaşımlarla, ev yapımı silahlar ve patlayıcılara ilişkin bilginin yanı sıra aşırıcı ya da terörist olarak nitelendirdiği örgütlerin paylaşımlarını kaldırması talimatını vermişti. Bu yıl içinde içerik ihlali gerekçesiyle 32 milyon ruble yani yaklaşık 434 bin dolar para cezası ödeyen Google bazı konularda Moskova ile anlaşmazlık yaşıyor.

Rusya devletin desteklediği yayıncı RT’nin Almanca kanallarına yeniden erişim izninin verilmesini talep etmişti.

Geçtiğimiz hafta yaptırım listesinde olan Rus bir işadamı da Google aleyhinde açtığı davayı kazanmıştı. Bu dava sonucunda Google yüklü bir para cezası ödemek zorunda kalabilir.

Moskova aralarında Google ve Meta’nın olduğu çoğu Amerikan teknoloji şirketlerinden oluşan 13 yabancı teknoloji şirketinin Rus topraklarında resmi olarak temsil edilmesi gerektiği talebinde bulunmuş, aksi takdirde bu şirketlerin olası kısıtlamalar ya da yasaklarla karşı karşıya kalabilecekleri uyarısını yapmıştı.

