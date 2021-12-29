Rus Mahkemesinden İnsan Hakları Örgütünü Kapatma Kararı

Rusya’da mahkeme Memorial İnsan Hakları Merkezi adlı sivil toplum kuruluşunun kapatılmasına karar verdi. Bir gün önce de yüksek mahkeme Rusya’nın en eski insan hakları örgütü olan Memorial’ın hukuki statüsünü iptal etme kararı almıştı.

Memorial İnsan Hakları Merkezi, aralarında Kremlin muhalifi Alexei Navalny’nin de olduğu siyasi gerekçeyle cezaevinde tutulan kişilerin listesini tutuyor. Listede Yehova’nın Şahitleri ve terörle suçlanan Müslümanlar da bulunuyor. Memorial insan hakları örgütüyse bu kişilerin dini bağlantıları sebebiyle uydurma delillere dayanan kanıtlanmamış suçlamaların mağduru olduğunu savunuyor.

Merkezi Cenevre’de bulunan Birleşmiş Milletler insan hakları ofisi, Rus mahkemelerinin Rusya’nın en saygın iki insan hakları örgütünü lağvetmeye karar verdiğini ve bu adımın ülkenin gerilemekte olan insan hakları camiasını daha da zayıflatacağını belirtti.

Rus savcılar insan hakları merkezinin çalışmalarının terörizmi ve aşırıcılığı haklı çıkardığını savunmuştu. Rus yetkililer her iki örgütü de “yabancı ajan” olarak nitelemişti.

Savcılar iki örgütün kapatılması için geçtiğimiz ay suç duyurusunda bulunmuş, örgütlerin ürettikleri içeriklerde kendilerini “yabancı ajan” oldukları bilgisini vermeyerek kuralları defalarca ihlal ettiklerini gerekçe göstermişti.

Her iki örgüt de bu suçlamaları reddediyor.

Mahkeme kararlarına müdahale etmediğini belirten Kremlin’dense konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Memorial İnsan Hakları Merkezi, Sovyetler Birliği’nin son yıllarında kurulmuştu ve kurulduğu ilk yıllarda Sovyet döneminin suçlarını soruşturuyordu. Ancak sonraki yıllarda örgüt içinde bulunulan dönemin istismarlarını da soruşturmaya başladı.

Af Örgütü: “Sivil topluma yeni bir darbe”

Rus yetkililer son aylarda insan hakları örgütleri, medya kuruluşları ve gazetecilere karşı baskıyı artırmış durumda.

Her iki örgüt mahkeme kararlarına itiraz edeceklerini açıkladı.

Uluslararası Af Örgütü mahkemenin örgütün kapatılması kararını yıllardır devam eden ısrarlı saldırıların ardından, Rusya’nın sivil toplumuna yönelik yeni bir darbe olarak niteledi.

