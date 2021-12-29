HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rus Mahkemesinden İnsan Hakları Örgütünü Kapatma Kararı

Rus Mahkemesinden İnsan Hakları Örgütünü Kapatma Kararı

29.12.2021 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’da mahkeme Memorial İnsan Hakları Merkezi adlı sivil toplum kuruluşunun kapatılmasına karar verdi

Rusya’da mahkeme Memorial İnsan Hakları Merkezi adlı sivil toplum kuruluşunun kapatılmasına karar verdi. Bir gün önce de yüksek mahkeme Rusya’nın en eski insan hakları örgütü olan Memorial’ın hukuki statüsünü iptal etme kararı almıştı.

Memorial İnsan Hakları Merkezi, aralarında Kremlin muhalifi Alexei Navalny’nin de olduğu siyasi gerekçeyle cezaevinde tutulan kişilerin listesini tutuyor. Listede Yehova’nın Şahitleri ve terörle suçlanan Müslümanlar da bulunuyor. Memorial insan hakları örgütüyse bu kişilerin dini bağlantıları sebebiyle uydurma delillere dayanan kanıtlanmamış suçlamaların mağduru olduğunu savunuyor.

Merkezi Cenevre’de bulunan Birleşmiş Milletler insan hakları ofisi, Rus mahkemelerinin Rusya’nın en saygın iki insan hakları örgütünü lağvetmeye karar verdiğini ve bu adımın ülkenin gerilemekte olan insan hakları camiasını daha da zayıflatacağını belirtti.

Rus savcılar insan hakları merkezinin çalışmalarının terörizmi ve aşırıcılığı haklı çıkardığını savunmuştu. Rus yetkililer her iki örgütü de “yabancı ajan” olarak nitelemişti.

Savcılar iki örgütün kapatılması için geçtiğimiz ay suç duyurusunda bulunmuş, örgütlerin ürettikleri içeriklerde kendilerini “yabancı ajan” oldukları bilgisini vermeyerek kuralları defalarca ihlal ettiklerini gerekçe göstermişti.

Her iki örgüt de bu suçlamaları reddediyor.

Mahkeme kararlarına müdahale etmediğini belirten Kremlin’dense konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Memorial İnsan Hakları Merkezi, Sovyetler Birliği’nin son yıllarında kurulmuştu ve kurulduğu ilk yıllarda Sovyet döneminin suçlarını soruşturuyordu. Ancak sonraki yıllarda örgüt içinde bulunulan dönemin istismarlarını da soruşturmaya başladı.

Af Örgütü: “Sivil topluma yeni bir darbe”

Rus yetkililer son aylarda insan hakları örgütleri, medya kuruluşları ve gazetecilere karşı baskıyı artırmış durumda.

Her iki örgüt mahkeme kararlarına itiraz edeceklerini açıkladı.

Uluslararası Af Örgütü mahkemenin örgütün kapatılması kararını yıllardır devam eden ısrarlı saldırıların ardından, Rusya’nın sivil toplumuna yönelik yeni bir darbe olarak niteledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hız limiti cezaları için emsal karar! İptal edildi: İşte gerekçeHız limiti cezaları için emsal karar! İptal edildi: İşte gerekçe
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Kadınlar 75, erkekler...Kadınlar 75, erkekler...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü ekonomistten çarpıcı 2022 yorumu: Uçacak

Ünlü ekonomistten çarpıcı 2022 yorumu: Uçacak

Uyarı geldi, okullar tatil edildi! "Beklenen hadiseler, sıradan değil"

Uyarı geldi, okullar tatil edildi! "Beklenen hadiseler, sıradan değil"

Tarih verildi! Marketlerde fiyatlar yüzde 40 düşecek

Tarih verildi! Marketlerde fiyatlar yüzde 40 düşecek

Dev proje açıldı! Canlı yayında dikkat çeken uyarı

Dev proje açıldı! Canlı yayında dikkat çeken uyarı

Profesörden üvey oğluna iki yıl boyunca cinsel istismar

Profesörden üvey oğluna iki yıl boyunca cinsel istismar

Sedat Peker suç örgütü davasında dikkat çeken sözler!

Sedat Peker suç örgütü davasında dikkat çeken sözler!

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Kuyumcular dertli: Fiyat yüksekken sabitlediler, düşünce almaktan vazgeçtiler

Kuyumcular dertli: Fiyat yüksekken sabitlediler, düşünce almaktan vazgeçtiler

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

Ülke genelinde dev operasyon

Ülke genelinde dev operasyon

Dünyada yeni paniğin adı: Delmicron

Dünyada yeni paniğin adı: Delmicron

Asiye'nin doktoru yürek yakan detayı açıkladı

Asiye'nin doktoru yürek yakan detayı açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.