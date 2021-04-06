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Rus mahkemesinden Tiktok’a 2 milyon 500 bin ruble para cezası

06.04.2021 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’da muhalif lider Alexei Navalny’ye destek protestoları sırasında gençleri yasa dışı eylemlere çağıran içeriklerin paylaşılması üzerine sosyal medya şirketlerine açılan davada Tiktok’a 2 milyon 500 bin ruble para cezası verildi.Rus muhalif lider Alexei Navalny’ye destek gösterileri sırasında gençleri yasa dışı eylemlere çağıran içeriklerin paylaşıldığı sosyal medya platformların açılan davalar sürüyor.

Rusya’da muhalif lider Alexei Navalny’ye destek protestoları sırasında gençleri yasa dışı eylemlere çağıran içeriklerin paylaşılması üzerine sosyal medya şirketlerine açılan davada Tiktok’a 2 milyon 500 bin ruble para cezası verildi.
Rus muhalif lider Alexei Navalny’ye destek gösterileri sırasında gençleri yasa dışı eylemlere çağıran içeriklerin paylaşıldığı sosyal medya platformların açılan davalar sürüyor. Moskova’da bugün Tiktok ve Telegram adlı sosyal medya şirketlerinin yargılandığı davada Tiktok, yasa dışı içerikleri kaldırmadığı gerekçesiyle 2 milyon 500 bin ruble (33 bin dolar) para cezasına çarptırıldı. Telegram hakkındaki davanın ise 12 Nisan’a ertelendiği kaydedildi.
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu’nun (Roskomnadzor) talebi ile açılan davaların ilkinde geçtiğimiz hafta Twitter, 3.2 milyon ruble (340 bin Türk Lirası) para cezasına çarptırılmıştı.

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