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  4. Rus mayını nedeniyle bacaklarını kaybetmişti! Hastanede dünya evine girdi

Rus mayını nedeniyle bacaklarını kaybetmişti! Hastanede dünya evine girdi

02.05.2022 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşı sürerken bölgeden duygulandıran görüntüler geldi. Rus ordusunun döşediği mayına basarak ağır yaralanan ve bacaklarını kaybeden Ukraynalı bir hemşire hastanede evlendi. Çiftin düğün dansı sırasında duygusal anlar yaşandı.

Ukrayna’da Rus mayınının patlaması sonucu iki bacağını da kaybeden 23 yaşındaki hemşire tedavisinin ardından hastanede evlendi. Hemşirenin eşinin kucağında yaptığı düğün dansı ise izleyenleri duygulandırdı.

İKİ BACAĞINI DA KAYBETTİ

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Rus ordusunun döşediği mayının patlaması sonucu 27 Mart’ta Lısıçansk kentinde iki bacağını da kaybeden 23 yaşındaki Oksana, tedavisinin ardından Lviv’deki hastanede evlendi.

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DÜĞÜN DANSI DUYGULANDIRDI

Hemşire olan Oksana’nın hastanede eşi Viktor’un kucağında yaptığı düğün dansı ise izleyenleri duygulandırdı.

Oksana’ya ilk müdahalenin Lısıçansk kentinde yapıldığı ardından protez uzuvlar için Dnipro’ya oradan da Lviv kentine sevk edildiği bildirildi. Patlamada Oksana’nın iki bacağının yanı sıra sol elindeki 4 parmağını da kaybettiği ifade edildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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