Rus Medya Konseyi üyesi gazeteciler Kırşehir'de

KIRŞEHİR (AA) - Rus Medya Konseyi üyesi 160 gazeteci Kırşehir’i ziyaret etti.

Vali İbrahim Akın, Ağalar Konağı'ndaki programda yaptığı konuşmada, Küresel Gazeteciler Konseyi Kırşehir Temsilcisi Sait Yanık'a organizasyon için teşekkür etti.

Kırşehir'in bu organizasyonlar ile tanıtımının yapıldığını vurgulayan Akın, "Kırşehir 5 bin yıllık tarihi birikime sahiptir. Önemli tarihi ve kültürel zenginliklere sahip olan Kırşehir'de böyle bir program organize edilmesi bizleri memnun etti. Kısa süreli de olsa şehrimizi ziyaret etme fırsatı bulan konuklarımıza da teşekkür ederiz. Umarım daha geniş bir zamanda tekrar sizleri misafir ederiz. Kısa süre içinde Kırşehir ile ilgili olumlu duygularla bu şehirden ayrılacağınıza inanıyorum." dedi.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ise Kırşehir'in Anadolu’da çağlar öncesine dayanan derin bir tarih ve kültür geleneğine sahip olduğunu vurgulayarak, Ahi Evran, Aşıkpaşa, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli gibi evrensel değerleri bulunduğunu söyledi.

Ahiliğin başkenti Kırşehir’de doğruluğu, dürüstlüğü hak ve hukuktan yana olmayı ilke edinen gazetecilik mesleğinin uluslararası düzeyde temsilcileriyle bir arada olmaktan mutlu olduklarını dile getiren Ekicioğlu, gazetecilik mesleğinin büyük zorluklarla yürütülen onurlu ve şerefli bir meslek olduğunu dile getirdi.