Rus medyasından çarpıcı 'Türkiye' iddiası! 'Başvurular reddediliyor'

Rusya ve Ukrayna arasında geçtiğimiz yıl 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ediyor. Savaştan kaçmak isteyen Ruslar, çareyi başka ülkelere gitmekte buldu. Bu ülkelerin başında Türkiye geliyor. Ruslar, Türkiye'de daha çok Antalya'ya yerleşmeyi tercih etti.
Rus medyasından dikkat çeken bir iddia geldi. Türkiye'nin son günlerde çok sayıda Rus'un oturma izni başvurularını reddettiği öne sürüldü. Eşiyle beraber bir süre önce Moskova'dan Fethiye'ye yerleşen Yekaterina isimli bir kadın, yaptığı açıklamada “Bize hangi belgeleri getirirsek getirelim şu anda Ruslara oturma izni verilmediği söylendi” dedi.
Moscow Times'ın Rusça yayın yapan Current Time sitesine dayandırdığı habere göre geçen yıl 153 bin Rus vatandaşının Türkiye'den geçici oturma izni aldığı ve Rusların Türkiye'ye oturma izni başvurusu yapan en büyük nüfus olduğu belirtildi.