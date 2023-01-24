Rus medyasından çarpıcı 'Türkiye' iddiası! 'Başvurular reddediliyor'

Rusya ve Ukrayna arasında geçtiğimiz yıl 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ediyor. Savaştan kaçmak isteyen Ruslar, çareyi başka ülkelere gitmekte buldu. Bu ülkelerin başında Türkiye geliyor. Ruslar, Türkiye'de daha çok Antalya'ya yerleşmeyi tercih etti.

"OTURUM İZNİ BAŞVURULARI REDDEDİLİYOR" İDDİASI

Rus medyasından dikkat çeken bir iddia geldi. Türkiye'nin son günlerde çok sayıda Rus'un oturma izni başvurularını reddettiği öne sürüldü. Eşiyle beraber bir süre önce Moskova'dan Fethiye'ye yerleşen Yekaterina isimli bir kadın, yaptığı açıklamada “Bize hangi belgeleri getirirsek getirelim şu anda Ruslara oturma izni verilmediği söylendi” dedi.

153 BİN RUS GEÇİCİ OTURMA İZNİ ALDI

Moscow Times'ın Rusça yayın yapan Current Time sitesine dayandırdığı habere göre geçen yıl 153 bin Rus vatandaşının Türkiye'den geçici oturma izni aldığı ve Rusların Türkiye'ye oturma izni başvurusu yapan en büyük nüfus olduğu belirtildi.

