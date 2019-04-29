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Rus mezarcı Trump’ın mezar taşını yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 15:19 | Son Güncelleme

Rusya’nın Soçi kentinde bir mezar ustası ABD Başkanı Donald Trump’ın mezar taşını yaptı.Rusya’nın Soçi kentinde uzun yıllardır mezar ustası öğrenilen bir kişi reklam için Donald Trump’ı kullanınca hedefine ulaşmış oldu.

Rusya’nın Soçi kentinde bir mezar ustası ABD Başkanı Donald Trump’ın mezar taşını yaptı.
Rusya’nın Soçi kentinde uzun yıllardır mezar ustası öğrenilen bir kişi reklam için Donald Trump’ı kullanınca hedefine ulaşmış oldu. Mezar ustası imalathanesinin önüne Donald Trump’ın resminin olduğu bir mezar taşı koydu. Mezar taşını görenler ustanın atölyesine akın etti. Herkesin cep telefon kameralarıyla Trump’ın mezar taşını görüntülemesi ve sosyal medya hesaplarında yayınlamasıyla birlikte mezarcının ünü tüm Rusya’ya yayıldı. Rus halkı arasında Amerikan karşıtlığının yüksek olması nedeniyle mezar ustası büyük bir reklam yapmış oldu. Mezarcı ustasının bu yöntemle birçok mezar siparişi aldığı öğrenilirken, Soçi’ye de Rusya’nın birçok bölgesinden mezar ustasıyla tanışmak için gidenlerin olduğu ve birçok kişinin mezar ustasını tebrik ettiği öğrenildi.

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