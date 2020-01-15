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  4. O milletvekili, sıcak havalar için ABD’yi suçladı!

O milletvekili, sıcak havalar için ABD’yi suçladı!

DÜNYA HABERLERİ  | 15.01.2020 13:36 | Son Güncelleme

Rus Milletvekili Aleksey Juravlyov ülkesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini ABD’ye bağlayarak, ABD’nin iklim silahı icat ederek Rusya üzerindeki iklimi değiştirmeye çalıştığını söyledi.

O milletvekili, sıcak havalar için ABD’yi suçladı!

Rusya parlamentosunun alt kanadı olan Duma Meclisi Milletvekili ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı Aleksey Juravlyov Rusya’da yayın yapan bir radyo programına katılarak Rusya’daki havaların anormal bir şekilde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini yorumladı. Juravlyov, “Karşımızda ileri teknolojiler kullanan bir ABD var. ABD’nin iklim silahları tüm dünyada kullanılabilir. Bu nedenle Rusya’yı da etkiliyor” dedi.

İklim değişikliğinin tesadüfi olmadığını ima eden milletvekili, “Umarım bunlar tesadüfi iklim değişikliği değildir. Birincisi Vietnam’da iklim silahlarının kullanıldığından eminiz. Yasaklanmış olmasına rağmen bu silahların kullanıldığını biliyoruz. Çünkü bunu bilim adına araştırma yapıyormuşçasına kullanıyorlar. Yani bir silah olarak değil araştırma gerekçesiyle kullanıyorlar. Bu büyük bir problem ve felakete neden olabilir” diye konuştu.

RUSYA TARİHİN EN SICAK KIŞINI GEÇİRİYOR

Milletvekili Aleksey Juravlyov’in bu açıklamalarının ardından sıcak havalar en çok tartışılan konular arasına girdi. Rusya’nın meteoroloji gözlem merkezi uzmanlarından biri olan Evgeny Tishkovets ise Rusya’daki hava sıcaklıklarını değerlendirdi.

Rusya tarihinin en sıcak kış mevsiminin yaşandığına dikkat çeken Tishkovets, “Ocak ayında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ile 6 derece üstünde tamamlanacak. Şubat ayında ise yine hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 3-4 derece üstünde seyredecek. Hava sıcaklıkları Rusya’da nadiren -5’in altına düşecek” ifadelerini kullandı.

KAYNAK: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Rusya SICAK KIŞ ABD

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