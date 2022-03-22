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  4. Rus milyarder Abramoviç’in ultra lüks yatı Bodrum'da! Ukraynalılardan protesto gösterisi

Rus milyarder Abramoviç’in ultra lüks yatı Bodrum'da! Ukraynalılardan protesto gösterisi

22.03.2022 01:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında İngiltere hükümeti tarafından el konulduğu açıklanan Rus iş adamı Roman Abramoviç'in 'My Solaris' isimli lüks yatı, Bodrum'a demir attı. Savaş nedeniyle ülkelerine dönemeyen ve Bodrum'da bulunan Ukraynalı yelken sporcuları ise bir bota binerek dev yatın yanında protesto gösterisi yaptı.

Rus milyarder Abramoviç’in ultra lüks yatı Bodrum'da! Ukraynalılardan protesto gösterisi

Rus milyarder Roman Abramoviç'in Almanya'da tersanede inşa edilen Bermuda Adaları bayraklı 430 milyon sterlinlik ultralüks yatı 'My Solaris', dün öğlen saatlerinde Datça'nın Fener Adası açıklarına geldi. Karadağ'ın Tivat Limanı'ndan hareket eden 139 metre boyunda ve 26 metre enindeki 11 bin 247 grostonluk yat, öğlen saatlerinde Datça açıklarına geldikten sonra seyrine devam ederek Bodrum gemi yanaşma iskelesine demir attı.

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UKRAYNALI SPORCULAR PROTESTO ETTİ

Savaş nedeniyle ülkelerine dönemeyen ve Bodrum'da bulunan Ukraynalı yelken sporcuları, Rus milyarder Roman Abramoviç'in 'My Solaris' isimli yatının ilçeye demirlemesi üzere bir bota binerek Kumbahçe açıklarına gelip, protestoda bulundu.

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Ukrayna bayrakları açan sporcular, savaşa hayır sloganı attı.

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Bir süre sonra ise bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri gelerek yelken sporcularını Sahil Güvenlik Komutanlığına götürdü.

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İNGİLİZ HÜKÜMETİ EL KOYDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Helikopter iniş yeri, yüzme havuzu, 48 kabin ve 8 güvertenin bulunduğu lüks yata, Rusya-Ukrayna arasındaki savaş sonrasında İngiliz hükümeti tarafından Rusya’ya uygulanan yaptırımlar kapsamında el konulduğu açıklanmıştı.

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Lüks yatta dünya devi Chelsea'nin sahibi Abramoviç'in bulunup bulunmadığı ise bilinmiyor. (DHA-İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum Rusya Ukrayna
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