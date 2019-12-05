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Rus milyarder İngiltere'de trafik kazasında hayatını kaybetti

DÜNYA HABERLERİ  | 05.12.2019 16:56 | Son Güncelleme

İngiltere'de köpeğini sokakta gezdirdiği sırada otomobilin çarpması sonucu hastaneye kaldırılan Rus milyarder Dmitry Obretetsky'nin (49) 5 gün komada kaldığı ancak kurtarılamadığı belirtildi.

Rus milyarder İngiltere'de trafik kazasında hayatını kaybetti

İngiltere, (DHA)- İngiltere'de köpeğini sokakta gezdirdiği sırada otomobilin çarpması sonucu hastaneye kaldırılan Rus milyarder Dmitry Obretetsky'nin (49) 5 gün komada kaldığı ancak kurtarılamadığı belirtildi.
İngiliz polisinden yapılan açıklamada, kazanın Surrey kentinde 25 Kasım'da meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, 3 aracın karıştığı kazada, araçlardan birinin kontrolden çıkarak Obretetsky’e çarptığı ve Obretetsky’nin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Hastanede yoğum bakıma alınan Rus milyarderin, kazadan 5 gün sonra yaşamını yitirdiği açıklandı. Kaza sırasında Rus iş insanının köpeğinin de öldüğü bildirilirken, polis kazada kasıt olup olmadığını araştırıyor.
Dmitry Obretetsky, Rusya merkezli kimsayal ürünler üreten bir firmanın sahibi.

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