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  4. Rus milyarder iş insanı Dmitry Bosov intihar etti

Rus milyarder iş insanı Dmitry Bosov intihar etti

DÜNYA HABERLERİ  | 06.05.2020 20:42 | Son Güncelleme

Rus milyarder iş insanı Dmitry Bosov’un intihar ettiği bildirildi.

Rus milyarder iş insanı Dmitry Bosov intihar etti

Rus RBK gazetesinin haberine ve emniyet yetkilileri tarafından TASS haber ajansına teyit edilen bilgilere göre, Rusya’nın en zengin iş insanlarından 52 yaşındaki Bosov intihar etti.

Rus basınında yer alan haberlerde, ülkenin en büyük kömür şirketlerinden Vostokugol ve Sibanthracite’nin sahiplerinden Bosov’un intihar etme nedenine dair bir açıklama yapılmazken, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Bosov’un cesedinin akrabaları tarafından dün gece Moskova yakınlarındaki evinde bulunduğu ifade edilen haberlerde, kafasında kurşun yarasının tespit edildiği ve yanında bir tabancanın bulunduğu öne sürüldü.

Forbes dergisinin 2020’de yayımladığı listeye göre, Bosov, 1,1 milyar dolar servetiyle ülkenin en zengin 86’ıncı iş insanı konumundaydı.

(AA)

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