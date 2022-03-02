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Rus milyarder Roman Abramovich, Chelsea'yi satacağını duyurdu: Geliri Ukrayna'daki savaş mağdurlarına bağışlanacak

02.03.2022 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus milyarder Roman Abramovich, sahibi olduğu ve İngiltere Premier Ligi'nde mücadele eden Chelsea'yi satma kararı aldığını açıkladı. Chelsea resmi sitesinden paylaşılan açıklamada Abramovich, Chelsea satışından elde edilecek tüm geliri Ukrayna'daki savaş mağdurlarına bağışlayacağını belirtti. Abramovich bir gün Stamford Bridge'e son kez çıkıp herkese veda edebilmeyi istediğini de söyledi.

Rus milyarder Roman Abramovich, Chelsea'yi satacağını duyurdu: Geliri Ukrayna'daki savaş mağdurlarına bağışlanacak

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sonrasında kulübü satma kararı aldı.

Abramovich; kulübün, taraftarların, çalışanların, sponsorların ve tüm partnerlerin iyiliği adına kulübü satacağını duyurdu. Abramovich'in açıklaması Chelsea'nin resmi internet sitesinden duyuruldu.

Kulüp satışının hızlı bir şey olmadığının altını çizen Abramovich, Chelsea'deki serüveninin hiçbir zaman para için olmadığını belirtti. Ayrıca, Ukrayna'daki savaştan zarar görenlere yardım amacıyla bir yardım fonu açacaklarını ve bu satıştan edilen net gelirle oraya bağış yapacaklarını kaydetti.

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"KURACAĞIM VAKIF UKRAYNA SAVAŞININ KURBANLARI İÇİN ÇALIŞACAK"

Abramovich'in açıklamaları şu şekilde:

"Chelsea FC'nin sahibi olmamla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde medyada çıkan spekülasyonlara değinmek istiyorum. Daha önce de belirttiğim gibi, her zaman kulübün çıkarlarını en iyi şekilde düşünerek kararlar aldım. Mevcut durumda, bu nedenle Kulübün, taraftarların, çalışanların, kulübün sponsorlarının ve ortaklarının çıkarına olduğuna inandığım için kulübü satma kararı aldım.

Kulübün satışı hızlı bir şekilde takip edilmeyecek, ancak gerekli süreci takip edecek. Geri ödenmesi için herhangi bir kredi talep etmeyeceğim. Bu benim için hiçbir zaman iş ya da parayla ilgili olmadı, oyun ve kulüp için saf tutkuyla ilgiliydi. Ayrıca, ekibime satıştan elde edilecek tüm net gelirin bağışlanacağı bir hayır vakfı kurma talimatı verdim. Vakıf, Ukrayna'daki savaşın tüm kurbanlarının yararına çalışacak. Bu, mağdurların acil ve acil ihtiyaçlarına yönelik kritik fonların sağlanmasının yanı sıra uzun vadeli iyileşme çalışmalarını desteklemeyi de içerecek.

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"BU ŞEKİLDE AYRILMAK BENİ ÜZÜYOR"

"Lütfen bunun inanılmaz derecede zor bir karar olduğunu bilin. Bu şekilde kulüpten ayrılmak beni üzüyor. Ancak bunun kulübün menfaatine olduğuna inanıyorum.

Umarım hepinize şahsen veda etmek için Stamford Bridge'i son bir kez ziyaret edebilirim. Chelsea FC'nin bir parçası olmak hayatımın bir ayrıcalığıydı ve tüm ortak başarılarımızdan gurur duyuyorum. Chelsea Futbol Kulübü ve taraftarları her zaman kalbimde olacak."

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2003 YILINDA SATIN ALMIŞTI

İngiltere'nin en yüksek profilli oligarklarından biri olan Abramovich, Chelsea'yi 2003'te satın almıştı. Ukrayna savaşı sonrasında Vladimir Putin'in çok yakını olması dolayısıyla Abramovich artan baskının ortasında kulübün satışı için teklifler alacak.


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Chelsea
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