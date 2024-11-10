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  4. Rus milyardere ait mega yat ‘Cloudbreak’ Fethiye'ye demirledi! 135 bin litre yakıt aldı

Rus milyardere ait mega yat ‘Cloudbreak’ Fethiye'ye demirledi! 135 bin litre yakıt aldı

10.11.2024 21:14
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Rus milyarder Alexander Svetakov’a ait ‘Cloudbreak isimli mega yat, Fethiye iskelesine demir attı. 5 tankerle 135 bin litre yakıt ikmali yapan mega yat, ayrıca bol miktarda sağlık malzemesi ve kumanya temin etti.

Rus milyardere ait mega yat ‘Cloudbreak’ Fethiye'ye demirledi! 135 bin litre yakıt aldı

2,5 milyar dolarlık servete sahip olan Rus milyarder Alexander Svetakov’un 120 milyon dolar değerinde ve 72 metre uzunluğundaki ‘Cloudbreak’ isimli yatı, sabah saatlerinde Fethiye iskelesine demir attı.

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YAKIT İKMALİ DE YAPILDI

Geçtiğimiz yıllarda Jennifer Lopez, Heidi Klum, Julia Roberts gibi birçok dünyaca ünlü ismin gözdesi olan mega yat, yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini gördü. Bir haftalık kira ücretinin yaklaşık 2 milyon 500 bin lira olduğu öğrenilen mega yat, Fethiye'de 135 ton yakıt ikmali yaparken, mega yata çok sayıda sağlık malzemesi ve kumanya da temin edildi.

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8 MİLYON TL ÖDEDİLER

Malzemeler, görevliler tarafından elden ele taşınılıp mega yata yüklendi.

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Akaryakıt, sağlık malzemesi ve kumanya ücreti olarak yaklaşık 8 milyon TL ödediği öğrenilen mega yatta 22 mürettebat bulunduğu kaydedildi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Fethiye yat
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