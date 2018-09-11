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Rus milyarderin ultra lüks yatına 3 milyon liralık ikmal

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 14:56 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki gümrük limana demirli Özbek asıllı Rus milyarder Alişer Burhanoviç Usmanov'un Türkçe ve Özbekçe'de 'güzel kız' anlamına gelen 'Dilbar' adlı yatına, 3 milyon liralık akaryakıt ve gıda ikmali yapıldığı öğrenildi.

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki gümrük limana demirli Özbek asıllı Rus milyarder Alişer Burhanoviç Usmanov'un Türkçe ve Özbekçe'de 'güzel kız' anlamına gelen 'Dilbar' adlı yatına, 3 milyon liralık akaryakıt ve gıda ikmali yapıldığı öğrenildi.

Milyarder iş adamı Alişer Burhanoviç Usmanov'un 156 metre uzunluğunda, 23 metre genişliğinde ve 15 bin 500 groston ağırlığında olan 'Dilbar' isimli ultra lüks yatı, Marmaris'te bulunan gümrüklü limana dün demir attı. Aynı gün saat 14.30 sıralarında İzmir'in Aliağa ilçesinden gelen tankerler, 5 saat süreyle yata akaryakıt aktardı. Gelen 7 minibüsle ise yiyecek ve içecek ikmali yapıldı. İkmalin tamamlanmasının ardından mürettebatın, bugün öğle saatlerinde yatta temizlik çalışması yaptığı görüldü.

Dışında açık fildişi renkler ve bronz aksamlar kullanılan, üzerinde helikopter, iç alanında ise 3 bin 800 metrekarelik yaşam alanı olan, 20 lüks süitte misafirlerin ağırlanabildiği yatta, 47 kişilik mürettebat görev yapıyor. Dünyanın sayılı zenginleri arasında yer alan Özbekistan asıllı Rus milyarder Alişer Burhanoviç Usmanov'un yatta olmadığı, akrabaların tatil yaptığı öğrenildi. Yatın Marmaris'ten ne zaman ayrılacağı açıklanmazken, daha sonraki rotasının Yunan adaları, ardından da Akdeniz olacağı belirtildi.

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