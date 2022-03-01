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  4. Rus milyarderlerden Putin’e büyük şok! Tek tek karşı çıktılar…

Rus milyarderlerden Putin’e büyük şok! Tek tek karşı çıktılar…

01.03.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın işgalinin altıncı gününde son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Rus milyarderler de Putin’in savaş hamlesine karşı çıktı. Rus milyarderler savaşın kabul edilemez olduğunu belirterek dikkat çeken mesajlar paylaştı. Rus milyarder Oleg Deripaska ve Tinkoff’un kurucusu Oleg Tinkov yaptıkları açıklamada ‘Biz bu savaşa karşıyız’ ifadelerini kullandılar.

Rus milyarderlerden Putin’e büyük şok! Tek tek karşı çıktılar…

Son dakika haberi... Ünlü Rus iş insanı ve Rusya’nın en büyük bankalarından Tinkoff’un kurucusu Oleg Tinkov, Ukrayna’daki durumun kabul edilemez olduğunu ve savaşa karşı olduğunu söyledi.

Tinkov, sosyal medya sitesi Instagram’dan yaptığı açıklamada, bir süre önce kurduğu fonla, kan kanseri olan insanların hayatlarını kurtarmaya çalıştıklarını anlattı.
Kendisinin de kanserle mücadele etmek zorunda kaldığını dikkati çeken Tinkov, “Yaşamın ne kadar kırılgan olduğunu bizzat kendim gördüm. Şimdi Ukrayna'da her gün masum insanlar ölüyor, bu kabul edilemez bir durum.” değerlendirmesinde bulundu.

Tinkov, devletlerin parasını savaş yerine insanları iyileştirmek için kullanmaları gerektiğine işaret ederek, “Biz bu savaşa karşıyız.” ifadesini kullandı.

RUS MİLYARDERLER TEK TEK AÇIKLADI! BARIŞ ÇAĞRISI…

Daha önce de Rus milyarder Mikhail Fridman ve Oleg Deripaska, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısına karşı çıkarak "barış" çağrısında bulunmuştu.

Russian President Vladimir Putin visits the construction site of the National Space Agency in Moscow

Rus milyarder Oleg Deripaska da son ekonomik gelişmelerle ilgili şu mesajı yayınlamıştı:

"Yüksek faiz, döviz satış mecburiyeti... Bu ziyafetin maliyetini gerçekten kim üstlenecek bakalım. Önümüzdeki üç ay için nasıl bir ekonomi politikası yürütüleceğini duymak için can atıyorum doğrusu."

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Vladimir Putin
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