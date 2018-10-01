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Rus model Ekaterine Lisina bacak boyuyla rekorlar kitabına girdi

DÜNYA HABERLERİ  | 01.10.2018 09:30 | Son Güncelleme

132 santimlik bacak boyuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Rus model Ekaterina Lisina, dünyanın en uzun bacaklı modeli seçildi.

Uzun boylu kadınlara ilham vermek istediğini söyleyen Ekaterina, sosyal medyada 50 bini aşkın takipçiye sahip.

Ekaterina Lisina bacak boyuyla şaşırtıyor

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Dünyanın en uzun bacaklı modeli unvanını almak için harekete geçen Rus model Ekaterina Lisina, 132 cm'lik bacağı ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
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Rus model Ekaterina Lisina'yı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Ekaterina Lisina, en uzun bacaklı kadın model olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
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BACAK BOYU TAM 132 CM

BACAK BOYU TAM 132 CM
Eski bir basketbol oyuncusu olan Ekaterina, Pekin 2008 Olimpiyatları'nda Rusya adına bronz madalya kazanmıştı, ancak kariyer değişikliğine karar verdi.
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Ekaterina, elinde avantaj olarak bulundurduğu bacak boyunu değerlendirmek istedi ve adını, Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdırdı.Ekaterina'nın sol bacağı 132.8 cm uzunluğunda, sağ bacağı ise için 132,2 cm uzunluğunda.
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UZUN BOYLU KADINLARA İLHAM VERMEYİ AMAÇLIYOR

UZUN BOYLU KADINLARA İLHAM VERMEYİ AMAÇLIYOR
Ekaterina bu girişimiyle, uzun boylu genç kadınlara kendilerine güvenmek için ilham vermeyi amaçlıyor.
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Ekaterina Lisina bacak

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