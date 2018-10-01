Rus model Ekaterine Lisina bacak boyuyla rekorlar kitabına girdi

Uzun boylu kadınlara ilham vermek istediğini söyleyen Ekaterina, sosyal medyada 50 bini aşkın takipçiye sahip.

Ekaterina Lisina bacak boyuyla şaşırtıyor

1 / 43 Dünyanın en uzun bacaklı modeli unvanını almak için harekete geçen Rus model Ekaterina Lisina, 132 cm'lik bacağı ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

2 / 43 Rus model Ekaterina Lisina'yı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Ekaterina Lisina, en uzun bacaklı kadın model olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

3 / 43 BACAK BOYU TAM 132 CM Eski bir basketbol oyuncusu olan Ekaterina, Pekin 2008 Olimpiyatları'nda Rusya adına bronz madalya kazanmıştı, ancak kariyer değişikliğine karar verdi.

4 / 43 Ekaterina, elinde avantaj olarak bulundurduğu bacak boyunu değerlendirmek istedi ve adını, Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdırdı.Ekaterina'nın sol bacağı 132.8 cm uzunluğunda, sağ bacağı ise için 132,2 cm uzunluğunda.

5 / 43 UZUN BOYLU KADINLARA İLHAM VERMEYİ AMAÇLIYOR Ekaterina bu girişimiyle, uzun boylu genç kadınlara kendilerine güvenmek için ilham vermeyi amaçlıyor.

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