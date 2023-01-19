Rus modelin devasa göğüsleri başına iş açıyor! "Yandaki sürücü kaza yapıyordu"

26 yaşındaki Rus model Anastasiya Berthier, devasa göğüsleriyle tanınıyor. Instagram hesabında da sık sık yaşadığı sorunları anlatan Anastasiya, göğüsleri nedeniyle başına gelen kazaları paylaştı. Anastasiya, göğüsleri yüzünden asla ekonomi uçuşu yapamadığını belirterek " Özellikle uzun uçuşlarda her zaman iş veya birinci sınıfta uçarım. " dedi.

KABİNDE SIKIŞTIĞI ZAMANLAR OLUYOR

Berthier, "Giyim mağazasında bir şey denerken kabinde sıkışıp kalabilirim ve ürünü çıkarmak için yardıma ihtiyacım olabilir," diye yakındı. "Bazen kıyafetlerimi giyip çıkarmaya çalıştığımda yırtıyorum."

SÜTYENLERİNİ ÖZEL OLARAK YAPTIRIYOR

Normalde "daha büyük göğüslü kadınlar için özel web sitelerinden" sütyen siparişi veren Berthier, "Ne yazık ki popüler iç çamaşırı mağazalarında hiç şansım yok," diye alay etti. O zaman bile, kocaman göğüslerini barındırabilecek sütyenler bulmanın zor olduğunu ve çoğu zaman onları özel olarak yaptırmak zorunda kaldığını söylüyor.

MASADAKİ EŞYALARI DEVİRİYOR

Berthier, göğüslerinin "beceriksiz kazalara" neden olduğunu söylüyor. "Masadaki şeyleri göğüslerimle ezerim! Ayrıca alışverişe çıktığımda yanlışlıkla insanlara çarpıyorum ve sürekli olarak bir şeyleri deviriyorum"

SÜRÜCÜLERİN DİKKATİ DAĞILIYOR

Ve göğüslerinin kargaşaya yol açmasının tek sebebi bir şeyleri devirmesi değil. Berthier, göğüsleri nedeniyle bir sürücünün dikkatinin dağıldığını ve neredeyse "çok kötü bir kaza" geçirdiğini anlattı.

SÜRÜCÜ ARABANIN KONTROLÜNÜ KAYBEDİYORDU

Instagram yıldızı, "Ata binmeye gittim ve çok açık bir üst giymeye karar verdim. At koşana ve göğüslerim düşene kadar her şey yolundaydı! Aynı anda bir araba yanımızdan geçiyordu ve sürücü o kadar şoka girdi ki neredeyse aracın kontrolünü kaybediyordu!"



