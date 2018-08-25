Rus Muhalefet Lideri Navalny Yeniden Gözaltında

Rusya’da muhalefet lideri Alexei Navalny’nin gözaltına alındığı bildirildi. Navalny, Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı gösterileri örgütlediği suçlamasıyla daha önce de tutuklanmış ve yalnızca iki ay önce serbest bırakılmıştı.
Navalny’nin sözcüsü, bu kez muhalefet liderinin neden gözaltına alındığının açıklanmadığını, kendisinin Danilovsky karakolunda tutulduğunu açıkladı.
Alexei Navalny kısa bir süre önce blogunda 9 Eylül’de “yüzlerce kentte” Putin karşıtı yeni gösterilerin düzenleneceğini duyurmuştu.
Muhalefet liderinin sözcüsü Kira Yarmysh, Navalny’nin bu gösteri planlarıyla ilgili gözaltına alındığına inandıklarını açıkladı.
Alexei Navalny’nin, sabıka kaydı gerekçe gösterilerek Mart ayındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerine girmesi yasaklanmıştı.
TSK acı haberi duyurdu: Şehidimiz var
Ters şeritte aşırı hız yapan YouTuber McSkillet'in korkunç sonu
ABD'nin Türkiye tehdidine Rusya'dan sert tepki
Rizeli ünlü türkücü Ahmet Çakar hayatını kaybetti
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir garip taciz olayı! Hayatının şokunu yaşadı
İstanbul Sultanbeyli'de kan donduran vahşet
MHP tarih verdi ve açıkladı: Af mı geliyor?
Muğla'ya 7 günde 1,5 milyon araç, 10 milyon ziyaretçi
Eski Playbol modeli evinde ölü bulundu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum