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Rus Muhalefet Lideri Navalny Yeniden Gözaltında

25.08.2018 22:14 | Son Güncelleme

Rusya’da muhalefet lideri Alexei Navalny’nin gözaltına alındığı bildirildi. Navalny, Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı gösterileri örgütlediği suçlamasıyla daha önce de tutuklanmış ve yalnızca iki ay önce serbest bırakılmıştı

Rus Muhalefet Lideri Navalny Yeniden Gözaltında

Rusya’da muhalefet lideri Alexei Navalny’nin gözaltına alındığı bildirildi. Navalny, Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı gösterileri örgütlediği suçlamasıyla daha önce de tutuklanmış ve yalnızca iki ay önce serbest bırakılmıştı.

Navalny’nin sözcüsü, bu kez muhalefet liderinin neden gözaltına alındığının açıklanmadığını, kendisinin Danilovsky karakolunda tutulduğunu açıkladı.

Alexei Navalny kısa bir süre önce blogunda 9 Eylül’de “yüzlerce kentte” Putin karşıtı yeni gösterilerin düzenleneceğini duyurmuştu.

Muhalefet liderinin sözcüsü Kira Yarmysh, Navalny’nin bu gösteri planlarıyla ilgili gözaltına alındığına inandıklarını açıkladı.

Alexei Navalny’nin, sabıka kaydı gerekçe gösterilerek Mart ayındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerine girmesi yasaklanmıştı.

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