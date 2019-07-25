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Rus muhalif Aleksey Navalnıy'a 30 gün hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 00:10 | Son Güncelleme

Rus muhalif Aleksey Navalnıy'a 30 gün hapis cezası

Rus muhalif aktivist ve "Yolsuzlukla Mücadele Fonu" kurucusu Aleksey Navalnıy, gösteri düzenleme kurallarını tekrar ihlal etmesi gerekçesiyle 30 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Moskova'da Simonovskiy Bölgesel Mahkemesinde yapılan duruşmada Navalnıy, "gösteri düzenleme kurallarını ihlal ettiği" gerekçesiyle suçlu bulundu.

Benzer suçu tekrarladığı için mahkeme heyeti tarafından Navalnıy'ın 30 gün tutuklu kalmasına karar verildi.

Kremlin yönetiminin muhalifi Aleksey Navalnıy, sabah saatlerinde koşu yapmak için evden çıkarken gözaltına alınmıştı.

Navalnıy, geçen hafta Moskova Şehir Meclisi seçimlerine bağımsız adayların kaydının kabul edilmemesi nedeniyle yapılan izinli gösteride, 27 Temmuz'da Moskova Belediyesi binasının önünde halkı protestoya davet etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Navalnıy Rus muhalif

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