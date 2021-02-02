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  4. Rus muhalif lider Alexei Navalny’nin ertelenen hapis cezasının onaylanmasının ardından 3,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Rus muhalif lider Alexei Navalny’nin ertelenen hapis cezasının onaylanmasının ardından 3,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

02.02.2021 20:52 | Son Güncelleme:
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Rus muhalif lider Alexei Navalny’nin ertelenen hapis cezasının onaylanmasının ardından 3,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Rus muhalif lider Alexei Navalny’nin ertelenen hapis cezasının onaylanmasının ardından 3,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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