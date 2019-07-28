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Rus muhalif lider hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 17:51 | Son Güncelleme

Rusya’da yaşanan protestolara liderlik eden ve tutuklanan Aleksey Navalnıy, alerjik reaksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı.Rusya’da Eylül ayında gerçekleşmesi planlanan yerel seçimler öncesi bazı muhalif isimlerin belediye meclis üyeliği adaylıkları için yaptığı başvurular reddedilmişti.

Rus muhalif lider hastaneye kaldırıldı

Rusya’da yaşanan protestolara liderlik eden ve tutuklanan Aleksey Navalnıy, alerjik reaksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Rusya’da Eylül ayında gerçekleşmesi planlanan yerel seçimler öncesi bazı muhalif isimlerin belediye meclis üyeliği adaylıkları için yaptığı başvurular reddedilmişti. Bunun üzerine muhalif protestocular sokağa inmiş ve Moskova’da şiddetli çatışmalar yaşanmıştı. Protestolara önderlik eden muhalif lider Aleksey Navalnıy, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen protestolar sırasında gözaltına alınmış ve 1 ay süreyle tutuklanmıştı.
Moskova’da dün devam eden protesto gösterilerinde bin 500’ün üzerinde protestocu gözaltına alınırken, tutuklu bulunan Aleksey Navalnıy’den kötü haber geldi. Tutukluluğu devam eden muhalif liderin alerjik reaksiyon nedeniyle ağır hasta olduğu ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan muhalif liderin yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürerken Moskova’da göstericiler ile muhalifler arasında çatışmalar aralıklarla devam ediyor.

Rus muhalif lider hastaneye kaldırıldı

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