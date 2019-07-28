Rus Muhalif Lider Hastaneye Kaldırıldı

Rusya’da muhalif lider Aleksei Navalny’nin şiddetli alerjik reaksiyon gerekçesiyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama Navalny’nin sözcüsü tarafından yapıldı.

Navalny 30 günlük hapis cezasını tamamlıyordu.

Sözcü Kira Yarmysh Navalny’nin Moskova’daki tutuklama merkezinden 28 Temmuz sabahı bir hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Yarmysh, Navalny’nin ciltte döküntüler ve yüzünde şişiklerle hastaneye ulaştırıldığını kaydetti.

Sözcü, alerjinin henüz nedeninin bilinmediğini, Navalny’nin daha önce böyle bir durumla karşı karşıya kalmadığını kaydetti.

Yetkililerse Navalny’nin durumuyla ilgili bir bilgi vermedi.

Navalny geçen hafta Moskova’da 27 Temmuz’da yasa dışı protesto gösterisi düzenleme çağrısı yapma suçlamasıyla 30 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

27 Temmuz’da Navalny’nin çağrısıyla düzenlenen protesto gösterisinde 1300’den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Navalny’nin yardımcılarından Leonid Volkov ise muhafelet liderinin geçen ay kaldığı aynı hücrede benzer tepkileri verdiğini belirtti.

Volkov, komplo teorilerini reddetti bunun yerine tutuklama merkezinin temizliğiyle ilgili ciddi bir inceleme yapılması çağrısı yaptı.

Navalny son yıllarda 10’dan fazla hapis cezasına çarptırıldı ve 200 günden fazla cezaevinde kaldı.

