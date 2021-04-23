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Rus muhalif lider Navalni açlık grevini sonlandırıyor

23.04.2021 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus muhalif lider Aleksey Navalni, üç haftadan uzun süredir devam ettiği açlık grevini sonlandıracağını açıkladı.

Rus muhalif lider Navalni açlık grevini sonlandırıyor

Hapiste bulunan Cuma günü Instagram hesabından "Açlık grevimi sonlandırmaya başlıyorum" paylaşımı yapılan 44 yaşındaki lider, 31 Mart’tan beri hapishanede yetersiz tıbbi yardım aldığı gerekçesiyle açlık grevindeydi. Lider, açlık grevine başlarken, "Yasaya uyulması ve doktorumla görüşmeme izin verilmesi talebiyle açlık grevine başladım" demişti.

Rus lider, açlık grevini sonlandırmakla, ihtiyacı olan doktorlarla görüşme talebinden vazgeçmediğini belirtti. Navalni açlık grevine başlamadan önce, ellerinin bazı bölgelerinde ve bacaklarında his kaybı yaşadığını ifade etmişti.

Dün doktorları, Navalni’ye hayati tehlikesi bulunduğunu ifade ederek açlık grevini sonlandırma çağrısı yapmıştı.

Bu süreçte Navalni ile dayanışma göstermek için, binlerce kişi Rusya’nın farklı şehirlerinde sokaklara döküldü. Bağımsız gözlemci grup OVD-info, protestolar esnasında yaklaşık bin 800 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Ne olmuştu?

Geçen yıl Ağustos ayında Rusya'da sinir gazıyla zehirlenmesinin ardından tedavi için Almanya'ya gelen Navalni 17 Ocak tarihinde ülkesine geri dönmüştü. Navalni, Rusya'ya dönüşünde, hakkındaki yolsuzluk iddiasıyla 2014 yılında verilen tecilli hapis şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Ardından hakkındaki tecil kararı iptal edilerek hapis cezasına çarptırılmıştı. Navalni, siyasi olarak nitelediği bu kararı temyize taşımıştı.

Mart ayında Avrupa Birliği ve ABD hapis kararını siyasi olarak nitelemiş, Navalni'nin serbest bırakılmasını isteyerek Rusya'ya yaptırımları devreye sokmuştu.

DW, AFP / AI, EC

@Deutsche Welle Türkçe

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