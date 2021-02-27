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Rus muhalif lider Navalni'nin yeri değiştirildi

27.02.2021 10:48 | Son Güncelleme:
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Rus muhalif lider Navalni'nin yeri değiştirildi

Rus muhalif Aleksey Navalni’nin Moskova’da tutulduğu hapishaneden ismi ve yeri açıklanmayan başka bir cezaevine taşındığı açıklandı.

Rusya'da, Almanya'dan döner dönmez gözaltına alınan ve 15 Şubat'a kadar 30 gün tutuklu kalmasına karar verilen muhalif lider Aleksey Navalni'nin tutulduğu cezaevin başka bir yere aktarıldığı kaydedildi. Başkent Moskova’daki Matrosskaya Tishina Cezaevi’nde tutulan Rus muhalif Aleksey Navalni’nin cezasının onanmasının ardından Perşembe günü, ismi ve yeri açıklanmayan başka bir hapishaneye transfer edildiği açıklandı. Navalni’nin avukatları, nereye taşındığı hakkında Navalni’nin ailesine bilgi verilmediğini belirtirken diğer yandan devlet medyasına konu hakkında bilgi veren FSIN'de görevli Alexander Kalashnikov, Navalni’nin son derece normal şartlarda tutulduğunu belirtti.

CEZA KOLONİSİNDE KALACAK

Mahkumlara yönelik çalışmaları gözlemleyen Moskova Kamu Gözlem Komisyonu'ndan (ONK) Marina Litvinovich ABD medyasına yaptığı açıklamada, Navalni'nin Rusya'daki en yaygın hapishane türü olan "genel rejim" ceza kolonisine gönderileceğini söyledi. Rusya’da ceza kolonileri genelde Çin veya Moğolistan sınırlarında bulunuyor ve mahkumlar 50 veya 100 kişinin yaşadığı toplu yatakhanelerde kalıyor. Navalni hakkında verilen hapis cezası kararı uluslararası krize dönüştü.

NE OLMUŞTU?

20 Ağustos 2020’de Tomsk şehrinden Moskova’ya dönüşünde zehirlendiği iddiasıyla özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesi'ne nakledilen Navalni, burada tedavi görerek iyileşmişti. “Putin’in talimatıyla Rus istihbaratı tarafından zehirlendiği” iddiasını öne süren Navalni, geçen hafta sonu Moskova’ya dönüşünde havalimanında pasaport kontrolünde iken gözaltına alınmıştı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Ülkenin dört bir yanında Navalni'nin serbest bırakılması için protestolar düzenlenmişti.

Kaynak: DHA


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