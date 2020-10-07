Rus muhalif lider Navalni, Noviçok zehirlenmesini BBC'ye anlattı: 'Ölüm gibi bir histi'

BBC'ye konuşan Rus muhalif lider Aleksey Navalni, Noviçok adlı sinir gazı ile zehirlenmesinin ardından iyileşme sürecinde olduğunu, kas koordinasyonu ve uyku sorunları yaşadığını anlattı.

Muhalif lider, "Çok daha iyi durumdayım" dedi ve eninde sonunda Rusya'ya döneceğini yineledi.

Navalni, Berlin'deki Charite Hastanesi'nde genellikle yoğun bakımda olmak üzere 32 gün geçirmesinin ardından, sıkı korunan bir otelde BBC bir araya geldi.

O dönem ürpermeler yaşadığını ancak acı hissetmediğini söyleyen muhalif lider, "Ölüm gibi bir histi" diyor:

"Acı yoktu, panik atak ya da benzeri bir keyifsizlik gibi değildi. Başlangıçta bir şeylerin ters gittiğini biliyorsunuz, ardından tek düşündüğünüz şey şu oluyor: Anlaşıldı, öleceğim."

Navalni, 20 Ağustos'ta Sibirya'daki Tomsk kentinden Moskova'ya uçuşu sırasında rahatsızlandı ve uçağın Omsk'a acil iniş yapması sayesinde hayatta kaldı. Burada acilen yoğun bakıma kaldırıldı.

Rus yetkililerle yapılan yoğun müzakerelerin ardından hava yoluyla Berlin'e götürüldü ve burada tedavisi için yapay komada tutuldu.