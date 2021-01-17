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  4. Rus muhalif lider Navalny’nin destekçisi 37 kişi gözaltına alındı

Rus muhalif lider Navalny’nin destekçisi 37 kişi gözaltına alındı

17.01.2021 22:51 | Son Güncelleme:
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Almanya’daki tedavisinin ardından Rusya’ya dönen Rus muhalif lider Alexei Navalny’i havaalanında bekleyen yaklaşık 500 destekçisinden 37’si polis tarafından gözaltına alındı.Geçtiğimiz sene 20 Ağustos’ta, Rusya’nın Tomsk kentinden Moskova’ya döndüğü sırada uçakta zehirlenen ve hastaneye kaldırılan Rus muhalif lider Alexei Navalny, ailesinin talebiyle 22 Ağustos‘ta özel uçakla tedavi için Almanya’nın başkenti Berlin’e sevk edilmişti.Navalny, tedavisinin tamamlanmasının ardından Berlin’deki Brandenburg Havalimanı’ndan Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Vnukovo Havaalanı’na giden Rus Pobeda Havayolları’na ait uçakla Rusya’ya dönmek üzere yola çıkmıştı.Navalny gelişini bekleyen yaklaşık 500 destekçisi ise Vnukovo Havaalanı’nda toplanarak, Navalny’e destek ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin aleyhinde sloganlar attı.

Almanya’daki tedavisinin ardından Rusya’ya dönen Rus muhalif lider Alexei Navalny’i havaalanında bekleyen yaklaşık 500 destekçisinden 37’si polis tarafından gözaltına alındı.
Geçtiğimiz sene 20 Ağustos’ta, Rusya’nın Tomsk kentinden Moskova’ya döndüğü sırada uçakta zehirlenen ve hastaneye kaldırılan Rus muhalif lider Alexei Navalny, ailesinin talebiyle 22 Ağustos‘ta özel uçakla tedavi için Almanya’nın başkenti Berlin’e sevk edilmişti.
Navalny, tedavisinin tamamlanmasının ardından Berlin’deki Brandenburg Havalimanı’ndan Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Vnukovo Havaalanı’na giden Rus Pobeda Havayolları’na ait uçakla Rusya’ya dönmek üzere yola çıkmıştı.
Navalny gelişini bekleyen yaklaşık 500 destekçisi ise Vnukovo Havaalanı’nda toplanarak, Navalny’e destek ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin aleyhinde sloganlar attı. Polisin müdahale ettiği gruptan 37 kişi gözaltına alındı.

Navalny’nin uçağı farklı bir havaalanına yönlendirildi
Vnukovo Havaalanı’nda polis ile Navalny destekçileri arasında yaşanan gerilim üzerine uçak Şeremetyevo Havaalanı’na yönlendirildi. Vnukovo Havaalanı Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, uçakların teknik bir aksaklık nedeniyle 3 farklı havaalanına yönlendirildiği duyuruldu.
Uçağın Şeremetyevo Havaalanı’na yönlendirilmesinin ardından Vnukovo Havaalanı’nda toplanan Navalny destekçileri de dağıldı. Navalny’i taşıyan uçak 20.12’de yine Moskova’daki Şeremetyevo Havaalanı’na iniş yaptı.

Navalny, Rusya’ya ayak basar basmaz gözaltına alındı
Navalny ise, havaalanına inmesinin ardından havaalanı polisleri tarafından pasaportuna mühür vurulmadan önce serbest bölgede gözaltına aldı. Avukatının ise Navalny’e eşlik etmesine izin verilmedi. Navalny’nin 29 Aralık 2020’den bu yana arananlar listesinde olmasından dolayı bir sonraki duruşmaya kadar tutuklu kalacağı öğrenildi.

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