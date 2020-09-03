Rus Muhalif Lider Navalny’nin Zehirlenmesine Tepkiler

Almanya hükümetinin askeri laboratuvarda yürüttüğü testlerin Rus muhalif lider Alexei Navalny’nin Noviçok grubu kimyasal sinir gazıyla zehirlendiğini ortaya koymasının ardından AB ve NATO gibi uluslararası örgütlerle ABD ve İngiltere gibi ülkeler Rusya’ya tepki gösterdi. Alman hükümeti AB ve NATO’daki müttefiklerini bulgularla ilgili bilgilendireceğini ve Rusya’ya verilecek yanıt konusunda onlara danışacağını bildirdi. Almanya ayrıca Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’ne test sonuçlarıyla ilgili bilgi verecek. ABD: ‘‘Kınanması gereken bir durum’’ Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Ullyot, Twitter’dan paylaştığı mesajda Rus muhalif lider Alexei Navalny’ye karşı Noviçok adlı sinir gazının kullanılmış olmasının ‘‘tamamen kınanması gereken’’ bir durum olduğunu söyledi. Ullyot, ABD’nin Rusya’da deliller doğrultusunda olaya karışan kişilerden hesap sorulması için müttefikler ve uluslararası toplumla birlikte çalışacağını ve bu kişilerin kötü niyetli eylemlerini engellemek için mali kaynaklarını kısıtlayacağını belirtti. Sözcü ayrıca Rusya halkının korku, ceza ya da kimyasal gaz olmaksızın görüşlerini ifade etmeye hakkı olduğunu kaydetti.

NATO: ‘‘Şok edici’’ NATO Başkanı Jens Stoltenberg, Rus muhalif liderin Noviçok türü sinir gazıyla zehirlenmesinin şok edici olduğunu belirtti ve Moskova’ya usulüne uygun bir soruşturma başlatması çağrısı yaptı. Stoltenberg, ‘‘Almanya hükümeti Alexei Navalny’nin Noviçok grubu kimyasal bir sinir gazıyla zehirlendiğini açıkladı. Bu şok edici, bunu tümüyle kınıyorum’’ dedi. Stoltenberg, olayda askeri sinir gazı kullanılmasının Rus yetkililerin tam kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma yürütmelerini daha da acil hale getirdiğini söyledi. Stoltenberg, NATO’nun hangi tür olursa olsun kimyasal silah kullanılmasını uluslararası barış ve güvenliğe tehdit olarak algıladığının altını çizdi. AB: ‘‘Uluslararası yasaların ihlali’’ Avrupa Birliği de Rus muhalefet lideri Navalny’nin zehirlenmesini en şiddetli şekilde kınadığını belirtti ve Rusya’ya ‘‘suikast girişimine’’ yönelik derinlemesine soruşturma yapma çağrısı yaptı. Olayın sorumlularının adalet karşısına çıkarılmasını istedi. AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “Kimyasal silahların hangi koşullar altında olursa olsun kullanılması kabul edilemez ve uluslararası yasaların ihlalidir’’ açıklamasını yaptı.

Merkel: ‘‘Cinayete teşebbüs’’ Almanya Başbakanı Angela Merkel zehirleme girişimini ‘‘cinayete teşebbüs’’ olarak değerlendirdi ve amacının Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in ‘‘ateşli muhaliflerinden birini’’ susturmak olduğunu söyledi. Johnson: ‘‘Korkunç’’ İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Rusya’dan konuyla ilgili açıklama yapmasını istedi ve kimyasal silah kullanılmasını ‘‘korkunç’’ olarak değerlendirdi. Rusya: ‘‘Rus doktorlar zehre rastlamadı’’ Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise Rus yetkililerin Almanya’yla tam işbirliğine ve bilgi vermeye hazır ve istekli olduklarını belirtti, ancak Almanya’nın Rusya’ya resmi bir yanıt vermediğini kaydetti. Peskov, Rus doktorların Navalny’nin sisteminde zehre rastlamadığı iddiasını yineledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova da Almanya’nın bulgulara dayanmayan kamuoyu açıklamalarını derinlemesine bir soruşturmaya tercih ettiğini söyledi. Berlin hastanesi, tedavi altındaki Navalny’nin solunum cihazına bağlı olduğunu, ancak durumunun iyiye gittiğini bildirdi. İyileşme sürecinin uzun olacağına dikkat çekilen açıklamada zehirlenmenin uzun vadeli etkileri olması riskinin de henüz devam ettiği kaydedildi.