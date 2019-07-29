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Rus muhalif liderin zehirlendiğinden şüphe ediliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 12:45 | Son Güncelleme

Bulunduğu hapishaneden hastaneye kaldırılan Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy'ın doktoru, "zehirlenme" ihtimali üzerinde duruyor

Doktor Anastasiya Vasilyeva, Rus muhalif aktivist Aleksey Navalnıy'ın, bir süredir bulunduğu hapishanede zehirlenmiş olabileceğini söyledi.

Vasilyeva, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Navalnıy'ın daha önce hiçbir alerjisinin bulunmadığına emin olduğunu belirterek, hapishanede diğer mahkumlarla aynı yemeği yediğini ifade etti.

Hastanede Navalnıy'ı muayene etmesine izin verilmediğini kaydeden Vasilyeva, Navalnıy'ın, durumunu aktarmak için kendisine izin verdiğini bildirdi.

Vasilyeva, "Üçüncü kişilerin yardımıyla belirsiz kimyasal maddelerle zehirlenmeyi göz ardı edemeyiz." ifadelerini kullandı.

Rus muhalifin kaldırıldığı 64 numaralı hastanede, ilgili bölümün doktoru Eldar Kazahmedov yaptığı açıklamada, muayenede Navalnıy'a "genel alerjik reaksiyon" tanısı konulduğunu belirtti.

- Hafta sonu hastaneye kaldırılmıştı

Rus muhalif Navalnıy, "şiddetli alerjik reaksiyon" sonucu yüzünün şişmesi ve derisinde kızarıklıklar çıkması nedeniyle hafta sonu hastaneye kaldırılmıştı.

Navalnıy, gösteri düzenleme kurallarını tekrar ihlal ettiği gerekçesiyle 30 gün hapis cezasına çarptırılmıştı ve 24 Temmuz'dan bu yana hapishanedeydi.

Rusya'da, Moskova Şehir Meclisi seçimlerine bağımsız adayların kaydının iptal edilmesi nedeniyle hafta sonu yapılan gösterilerde, polisin şiddetli müdahalesinin ardından İçişleri Bakanlığına göre, yaklaşık 300, muhaliflerin verilerine göre bin 500'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

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