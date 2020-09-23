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Rus muhalif Navalni taburcu edildi

23.09.2020 12:07 | Son Güncelleme

Zehirlendiği tespit edilen Rus muhalif Aleksey Navalni'nin 32 gündür tedavi gördüğü Berlin'deki Charite Hastanesi'nden taburcu edildiği açıklandı.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Charite Hastanesi, Noviçok adlı kimyasal bir madde ile zehirlendiği tespit edilen 44 yaşındaki Rus muhalif Aleksey Navalni'nin taburcu edildiğini duyurdu. Hastaneden bu sabah yapılan açıklamada, Navalni'nin Salı günü hastaneden ayrıldığı belirtildi. Navalni'nin "akut tıbbi tedavisi sonlandırılacak kadar iyileştiğini" ifade eden hastane, tedaviye katılan doktorların Navalni'nin "şimdiye kadar elde edilen veriler temelinde tam olarak iyileşmesini mümkün gördüğünü" de vurguladı. Ancak hastanenin açıklamasında "bu ağır zehirlenme olayının olası uzun vadeli sonuçlarıyla ilgili bundan sonraki sürecin takip edilerek değerlendirileceğine" dikkat çekildi.

Navalni'nin 24 gün yoğun bakımda tutulduğuna ve yoğun bakım sonrası durumunun iyiye gittiğine işaret edilen açıklamada, Navalni'nin nereye gittiği konusunda bilgi verilmedi, ancak bundan sonraki sağlık durumu ile ilgili açıklamaların Navalni'nin eşi tarafından yapılacağı vurgulandı.

Navalni de iyileşmeye başladığını hafta sonu Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla duyurmuştu. Paylaşımlarında hastane doktorlarına teşekkür eden Navalni, kısa bir süre öncesine kadar kimseyi tanıyamadığını, konuşamadığını ve kelimeleri seçemediğini yazmıştı. Hala çözülmesi gereken olduğunu belirten Navalni, örneğin "telefonu tuttuğunda bir taş gibi hissettiğini" belirtmişti. Navalni, "Su doldurmak bile benim için büyük bir eylem" diyerek yaşadığı zorluklara dikkat çekmişti.

Almanya ve Rusya arasında gerginliğe neden oluyor

Navalni, 20 Ağustos'ta Sibirya'nın Tomsk kentinden Moskova'ya uçarken aniden rahatsızlanmış ve uçak Omsk kentine acil iniş yapmıştı. Burada tedavi altına alınan Navalni, 22 Ağustos'ta tedavisinin devamı için Almanya'ya getirilmişti. Haftalarca suni komada tutulan Navalni'nin Almanya'da yapılan tahliller sonrası Noviçok adlı maddeyle zehirlendiği anlaşılmıştı. Alman hükümeti, Navalni'nin, kimyasal bir sinir gazı olan Noviçok'la zehirlendiğinin şüpheye yer kalmayacak şekilde tespit edildiğini açıklamıştı. Bu zehirli maddenin 1970'li yıllarda dönemin Sovyetler Birliği'ndeki bilim insanları tarafından geliştirildiği biliniyor.

Rusya ise Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkedeki en büyük siyasi rakiplerinden Navalni'nin zehirlenmesiyle ilgili suçlamaları reddediyor. Navalni'nin zehirlenmesi, Almanya-Rusya ilişkilerinde de diplomatik gerginliğe neden oluyor.

dpa,AFP/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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