HABER

Rus muhalif Navalnıy gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 16:15 | Son Güncelleme

Rus muhalif Navalnıy gözaltına alındı

Rusya'nın önde gelen muhaliflerinden Yolsuzlukla Mücadele Fonu kurucusu Aleksey Navalnıy gözaltına alındı.

Rus basınında çıkan haberlere göre Navalnıy'ın basın sözcüsü Kira Yarmış, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Navalnıy'ın Moskova'da evinin önünde gözaltına alındığını duyurdu.

Navalnıy, hükümetin emeklilik yaşının yükseltilmesine ilişkin tasarısını protesto etmek üzere halka 9 Eylül'de sokağa çıkmaları çağrısında bulunmuştu.

PARTNER"Erkekte slip mayo, mal beyanı""Erkekte slip mayo, mal beyanı"
Müteahhitin babası ölünce inşaatları yarım kaldı, hak sahipleri mağdur olduMüteahhitin babası ölünce inşaatları yarım kaldı, hak sahipleri mağdur oldu
Tatil bitti, dönüş çilesi bitmediTatil bitti, dönüş çilesi bitmedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aleksey Navalnıy gözaltı Rusya

En Çok Okunan Haberler

ABD'yi sallayan anket! Trump için çıkan sonuçlar şaşırttı

ABD'yi sallayan anket! Trump için çıkan sonuçlar şaşırttı

'Gülen'in köpeğiyim' diyen profesör cezaevinde öldü

'Gülen'in köpeğiyim' diyen profesör cezaevinde öldü

Pelin Öztekin 4 yılda 93 kilo verdi!

Pelin Öztekin 4 yılda 93 kilo verdi!

G.Saray'dan 4 bomba birden

G.Saray'dan 4 bomba birden

Son dakika! ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor

Son dakika! ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor

New York Times'tan Reza Zarrab bombası!

New York Times'tan Reza Zarrab bombası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Türk Tarık' ile ilgili çok çarpıcı detay!

'Türk Tarık' ile ilgili çok çarpıcı detay!

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Yılmaz A, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yakalandı!

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Yılmaz A, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yakalandı!

Bayramın birinci günü Rize'de denize giren kurbanlık dana Trabzon sahilinde bulundu!

Bayramın birinci günü Rize'de denize giren kurbanlık dana Trabzon sahilinde bulundu!

Oğlunun 5. kattan düştüğünü gördü, kendisi de atladı

Oğlunun 5. kattan düştüğünü gördü, kendisi de atladı

Beyoğlu'nda kan donduran olay! Travestinin boğazını kestiler

Beyoğlu'nda kan donduran olay! Travestinin boğazını kestiler

Cumartesi Annelerinin 700'üncü hafta eylemine polis müdahalesi!

Cumartesi Annelerinin 700'üncü hafta eylemine polis müdahalesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.