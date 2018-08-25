Rus muhalif Navalnıy gözaltına alındı

Rusya'nın önde gelen muhaliflerinden Yolsuzlukla Mücadele Fonu kurucusu Aleksey Navalnıy gözaltına alındı.
Rus basınında çıkan haberlere göre Navalnıy'ın basın sözcüsü Kira Yarmış, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Navalnıy'ın Moskova'da evinin önünde gözaltına alındığını duyurdu.
Navalnıy, hükümetin emeklilik yaşının yükseltilmesine ilişkin tasarısını protesto etmek üzere halka 9 Eylül'de sokağa çıkmaları çağrısında bulunmuştu.
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