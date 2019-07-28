HABER

Rus muhalif Navalnıy hastaneye kaldırldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 19:19 | Son Güncelleme

Tutuklu bulunan Rus muhalif aktivist Aleksey Navalnıy, "alerjik reaksiyon" nedeniyle hastaneye sevk edildi

Rus muhalif aktivist Aleksey Navalnıy, alerjik reaksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Navalnıy'nın basın sözcüsü Kira Yarmış, sosyal medya sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, bir süredir hapishanede bulunan Navalnıy'nın hastaneye kaldırıldığını bildirildi.

Şiddetli alerjik reaksiyon gösteren Navalnıy'nın yüzünün şiştiği ve derisinde kızarıklıklar oluştuğunu belirten Yarmış, "Navalnıy, hayatı boyunca alerjik reaksiyon göstermemişti ve alerjinin nedeni henüz belirlenemedi." ifadelerini kullandı.

Navalnıy'nın kaldırıldığı hastaneden yapılan açıklamada, Rus muhalifin sağlık durumunun "memnun edici" düzeyde olduğu ifade edildi.

Kremlin yönetimi muhalifi Navalnıy, gösteri düzenleme kurallarını tekrar ihlal ettiği gerekçesiyle 30 gün hapis cezasına çarptırılmıştı ve 24 Temmuz'dan bu yana hapisteydi.

Öte yandan, Navalnıy'nın danışmanlarından Leonid Volkov da Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, bir süre önce aynı hapishanede tutuklu bulunduğunu anımsatarak, "Ben de orada tutulduğumda benzer bir alerjik reaksiyon göstermiştim. Söz konusu hapishanenin hijyen standartlarında ciddi bir denetleme yapılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'da, Moskova Şehir Meclisi seçimlerine bağımsız adayların kaydının iptal edilmesi nedeniyle dün yapılan gösterilerde, polisin şiddetli müdahalesinin ardından 1500'den fazla kişi göz altına alındı.

Emina Jahovic'ten yaz paylaşımlarıEmina Jahovic'ten yaz paylaşımları
Gölde boğulan oğlunu son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurladıGölde boğulan oğlunu son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurladı
Rahvan atları 75 bin TL ödül için yarıştırıldıRahvan atları 75 bin TL ödül için yarıştırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
muhalefet Navalnıy Rusya

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

Ortalık gerildi! Acun'dan Seren'e sert tepki

Ortalık gerildi! Acun'dan Seren'e sert tepki

81 ilde düğmeye basıldı! 11 bin eve baskın

81 ilde düğmeye basıldı! 11 bin eve baskın

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

8.5 saatlik yol 3.5 saate düşecek! Bir kısım daha açılıyor

8.5 saatlik yol 3.5 saate düşecek! Bir kısım daha açılıyor

Tartışılan belediye başkanından açıklama

Tartışılan belediye başkanından açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay ve Mars arasında gerilim!

Ay ve Mars arasında gerilim!

En güzel Cuma mesajları

En güzel Cuma mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ulaşıma açıldı

İstanbullulara müjde! 31 gün sonra açıldı

Korkunç olay! Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini taşıyordu...

Korkunç olay! Üniversitelileri taşıyordu...

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

Turuncu kategoride aranıyordu! Öldürüldü

Turuncu kategoride aranıyordu! Öldürüldü

Son dakika: Düzce'deki sel felaketinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Düzce'deki felaketten bir acı haber daha

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'Kazdağları' açıklaması

Bakanlıktan 'Kazdağları' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.