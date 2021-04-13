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Rus muhalif Kur'an-ı Kerim vermeyen hapishaneyi dava etti!

13.04.2021 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus muhalif Aleksey Navalny, kendisine Kur'an-ı Kerim vermeyi reddettikleri gerekçesiyle Rusya'da bulunduğu hapishane yönetimini mahkemeye verdiğini duyurdu.

Rus muhalif Kur'an-ı Kerim vermeyen hapishaneyi dava etti!

Navalny, Instagram üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, cezasını çektiği hapishanede kendini geliştirebilmek için çeşitli hedefler koyduğunu belirtti.

Hedeflerinden birinin de Kur'an-ı Kerim'i ve Hazreti Muhammed'i derinden anlamak olduğuna işaret eden Navalny, "Bana Kur'an-ı Kerim vermiyorlar. Bu son derece sinir bozucu" ifadesini kullandı.

Etrafında herkesin İslam'ı ve Müslümanları konuştuğunu belirten Navalny, "Elbette bunların yüzde 99'u ne hakkında konuştuğunu bilmiyor. Ben de Müslüman olmayan Rus siyasetçiler arasında Kur'an-ı Kerim'i en iyi bilen olmaya karar verdim. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'i incelemenin bir Hristiyan olarak gelişimime de katkı sunacağını fark ettim." değerlendirmesinde bulundu.

Hapishaneye gelirken çok sayıda kitap getirdiğini ve tümünün "aşırılıkçılık" denetiminden geçtiğini anlatan Navalny, şu ifadeleri kullandı:

"Bu denetimler 3 ay sürüyor. Kur'an-ı Kerim'i de aşırılıkçılık denetiminden geçirmek aptalca ve yasa dışı. Bu yüzden hapishane yönetimini mahkemeye verdim. Daha ne kadar sabredebilirim? Kur'an-ı Kerim'i de okumak yasak mı? Kitaplar her şeyimizdir ve eğer kitap okumak için de mahkemeye gideceksem, giderim."

NAVALNY'NİN MÜSLÜMANLARA YAKLAŞIMI

Navalny, 2006'da Rusya'da aşırı sağcı milliyetçilerin katıldığı "Rus Yürüyüşü" etkinliğinin organizatörleri arasında yer almış, 2007'de YouTube üzerinden yayımladığı bir videoda da Kafkas Müslümanlarını ima ederek hakaret içeren sözler söylemişti.

Müslümanlara karşı çeşitli aşağılayıcı ifadeleri de zaman zaman tepki çeken Navalny, Moskova'daki Müslümanlar için daha fazla cami inşa edilmesine de karşı çıkmıştı.

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Rusya

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