Rus muhalife Navalny'e 30 gün gözaltı kararı

Rusya'da zehirlenerek Almanya'da tedavi gören Rus muhalif Aleksey Navalny ülkesine döndü. 44 yaşındaki muhalif, Moskova'ya inişinin ardından pasaport kontrolden geçerken Rus polisi tarafından gözaltına alındı.

Rus mahkemesi, 15 Şubat'a kadar Navalny'nın 30 gün gözaltında olmasına karar verdiğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos 2020'de uçağa binen Navalny'nin uçuş esnasında fenalaşması üzerine uçak, Omsk şehrine iniş yapmıştı.

Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalny'nin çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. 44 yaşındaki Navalny, 22 Ağustos 2020'de Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, 2 Eylül 2020'de Navalni'nin sinir hastalıklarıyla mücadelede kullanılan Noviçok grubuna ait bir kimyasalla kesin olarak zehirlendiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.

Seibert, 14 Eylül 2020'de de, Navalny'nin zehirlendiğinin İsveç ve Fransa'daki 2 ayrı bağımsız laboratuvar tarafından daha doğrulandığını kaydetmişti.