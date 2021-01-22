Rus muhalif Navalny’nin yardımcısına gözaltı

Rus polisi, geçtiğimiz günlerde Moskova’ya döndüğü sırada gözaltına alınan muhalif Alexei Navalny’nin yardımcısını gözaltına aldı.

Rusya’da 20 Ocak’ta zehirlenmesinin ardından tedavi için Almanya’ya götürülen ve burada tedavi edilen Rus muhalif lider Alexei Navalny, 17 Ocak’ta Rusya’nın başkenti Moskova’ya dönmüştü. Navalny, havaalanı polisleri tarafından pasaportuna mühür vurulmadan önce serbest bölgede gözaltına alınmıştı. Navalny’nin gözaltına alınmasından günler sonra destekçileri sosyal medya hesaplarından örgütlenerek yarın büyük bir katılımla ülke genelinde protesto gerçekleştirme çağrısında bulundu. Rus muhalifin destekçilerinin protesto çağrısının ardından Rus polisi bu kez, Navalny’nin yardımcısı Kira Yarmysh ve Avukatı Lyubov Sobol’u gözaltına aldı. Sobol serbest bırakılırken, Yarmysh’ın 9 gün boyunca hapiste kalmasına karar verildi.

