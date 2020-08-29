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“Rus Muhalif Navalny’nin Zehirlenmesinin Arkasında Kremlin Var”

29.08.2020 22:26 | Son Güncelleme

Zehirlendiği iddia edilen Rus muhalefet lideri Alexei Navalny'ye yakın olduğu bilinen muhalif bir isim, Moskova'daki yetkililerin olayın arkasında Kremlin olduğu için soruşturma konusunda isteksiz davrandığını söyledi

“Rus Muhalif Navalny’nin Zehirlenmesinin Arkasında Kremlin Var”

Zehirlendiği iddia edilen Rus muhalefet lideri Alexei Navalny'ye yakın olduğu bilinen muhalif bir isim, Moskova'daki yetkililerin olayın arkasında Kremlin olduğu için soruşturma konusunda isteksiz davrandığını savundu.

Navalny Yolsuzlukla Mücadele Vakfı'nda avukat ve önde gelen bir muhalif aktivist olan Lyubov Sobol, verdiği bir röportajda mevcut tüm kanıtların Kremlin'e işaret ettiğini söyledi.

Sobol, "Benim açımdan sorumlu apaçık ortada, bunu yüksek sesle söylemekten de korkmuyorum, zehirlenmenin arkasında kesinlikle Kremlin var" dedi. Sobol “İşin aslı, bunu başka kimse yapamazdı. Zehirlenmenin yöntemi de bunu gösteriyor. Nöroparalitik (sinirleri felç eden) zehir, öyle gidip eczaneden satın alabileceğiniz bir şey değil. Bu bir savaş maddesidir. İşte bu nedenle konuyu araştırmayacaklar" dedi.

Navalny'nin ortakları, kamuya mal olmuş bir kişiye suikast girişiminde bulunma suçlamasına yol açabilecek bir ceza soruşturması başlatmaları için, Rusya Soruşturma Komitesi yetkililerinden talepte bulunduklarını; ancak yanıt alamadıklarını kaydetti.

Lyubov Sobol, "Açılacak bir soruşturmanın yolunun Kremlin'e çıkacağının farkındalar. Bir ceza soruşturması başlatmıyorlar çünkü bir noktada bu ceza davasıyla ilgili soruşturmanın sonuçlarının ne olduğu sorusunu yanıtlamak zorunda kalacaklar" diye konuştu.

Rusya Başsavcılığı ise Perşembe günü yaptığı açıklamada, geçen hafta başlatılan soruşturmada Navalny'ye karşı "kasten suç işlendiğine" dair herhangi bir işaret bulunmadığını açıkladı.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov da geçen hafta, Navalny'nin durumu tam olarak netleşmeden ceza soruşturması başlatılması için bir gerekçe görmediğini söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşıtlığıyla yolsuzluk araştırmalarıyla tanınan Navalny, 20 Ağustos'ta Sibirya'dan Moskova'ya uçarken hastalanmış ve uçak Omsk'a acil iniş yapmıştı.

Kişisel doktoru ve yardımcısı, Navalny'nin havaalanındaki bir kafede siyah çay içtiğini söylemiş, dokturu da çayın zehirli olduğunu düşündüğünü açıklamıştı.

Navalny, "kapsamlı bir tıbbi teşhis" için geçen hafta sonu Almanya'nın başkenti Berlin’de Charité Hastanesine sevkedildi. Oradaki doktorlar, Rus muhalifin vüvudunda nöroparalitik bir madde olan "kolinesteraz inhibitörleri"nin kalıntılarına rastladı.

Navalny’nin tıbbi komada tutulduğu ve suni solunum cihazına bağlı olduğu bildiriliyor. Alman doktorlar, Navalny’nin sağlık durumunu ciddi olduğunu ancak hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtiyor.

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