“Rus Muhalif Navalny’nin Zehirlenmesinin Arkasında Kremlin Var”

Zehirlendiği iddia edilen Rus muhalefet lideri Alexei Navalny'ye yakın olduğu bilinen muhalif bir isim, Moskova'daki yetkililerin olayın arkasında Kremlin olduğu için soruşturma konusunda isteksiz davrandığını savundu.

Navalny Yolsuzlukla Mücadele Vakfı'nda avukat ve önde gelen bir muhalif aktivist olan Lyubov Sobol, verdiği bir röportajda mevcut tüm kanıtların Kremlin'e işaret ettiğini söyledi.

Sobol, "Benim açımdan sorumlu apaçık ortada, bunu yüksek sesle söylemekten de korkmuyorum, zehirlenmenin arkasında kesinlikle Kremlin var" dedi. Sobol “İşin aslı, bunu başka kimse yapamazdı. Zehirlenmenin yöntemi de bunu gösteriyor. Nöroparalitik (sinirleri felç eden) zehir, öyle gidip eczaneden satın alabileceğiniz bir şey değil. Bu bir savaş maddesidir. İşte bu nedenle konuyu araştırmayacaklar" dedi.

Navalny'nin ortakları, kamuya mal olmuş bir kişiye suikast girişiminde bulunma suçlamasına yol açabilecek bir ceza soruşturması başlatmaları için, Rusya Soruşturma Komitesi yetkililerinden talepte bulunduklarını; ancak yanıt alamadıklarını kaydetti.