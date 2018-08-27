Rus Muhalif Navalny’ye 30 Gün Hapis Cezası

Rusya’da bir mahkeme muhalif lider Alexei Navalny’yi 30 gün hapis cezasına çarptırdı. Navalny’nin suçu protesto kanunlarına karşı gelmek. Ceza, Navalny’nin gelecek ay yapılması planlanan hükümet karşıtı protestoya liderlik etmesini engelleyecek. Protestonun hedefinde, hükümetin emeklilik reform planı var.

Cumartesi günü evinin dışında tutuklanan Navalny, 28 Ocak’taki bir protestoyla ilgili suçlu bulundu. Yetkililer söz konusu protestoyu onaylamamıştı.

Yetkililerin protestoyu onaylaması gerektiği fikrini reddeden Navalny, kendisinin 6 ay sonra cezalandırılmasının nedeninin 9 Eylül’deki protestoya katılmasını önlemek olduğunu savundu.

9 Eylül’de aynı zamanda Moskova’da belediye başkanlığı seçimi var. Seçimi Putin’e yakın isim olan Sergei Sobyanin’in kazanması bekleniyor. Yetkililer Navalny’nin destekçilerinin Moskova’da gösteri düzenleme isteğini reddetti.

Navalny hakime, “Bu mahkeme benim emeklilik yaşının yükseltilmesi protestosuna katılmamam için oluyor. Siz ve ben de bunu biliyoruz” dedi.

Bu yıl Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılması yasaklanan Navalny, emeklilik yaşının erkeklerde 60’tan 65’e, kadınlarda da 55’ten 63’e yükseltilme planlarının neden olduğu kızgınlığı kullanmak istiyor.

Anketler Rusların çoğunun plana karşı çıktığını ortaya koydu. Plan, Putin’e desteğin azalmasına neden oldu. Bu da Rus liderin reform planını hafifletebileceği yorumlarıına neden oluyor.

