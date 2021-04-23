Rus Muhalif Siyasetçi Navalny Açlık Grevini Sona Erdiriyor

Rusya’da cezaevindeki muhalif siyasetçi Alexei Navalny, gerekli tıbbi tedaviden yoksun bırakıldığı gerekçesiyle başladığı açlık grevini aşamalı olarak sona erdireceğini açıkladı. Navalny, Rusya içerisinde ve Batı’dan aldığı desteğin, ihtiyacının çoğunu karşıladığını belirtti.
Navalny, kendisini destekleyen ve ve geçmişte kendisini tedavi eden bir sağlık çalışanları sendikasının, yemek yemeye tekrar başlaması gerektiği aksi takdirde ölüm riskiyle karşı karşıya kalacağı uyarısının ardından açlık grevini 24’üncü gününde aşamalı olarak bitirme kararını açıkladı.
Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in ülke içindeki en önde gelen muhalifi olan Navalny’nin kötüleşen sağlığı ve yetkililerin Navalny’ye talep etttiği tedaviyi ilk başta sağlamamasının ardından Moskova üzerinde Batı’dan diplomatik baskılar geliyordu.
Avukatları aracılığıyla Instagram üzerinden yayımlanan mesajında 44 yaşındaki muhalif siyasetçi, kendi seçtiği bir doktor tarafından tedavi edilme talebinin hala geçerli olduğunu, kol ve bacaklarının bazı kısımlarında his kaybına uğradığını belirtti.
Bununla birlikte Navalny, sivil doktorlar tarafından iki kez ziyaret edildiğini ve testlere tabi tutulduğunu kaydetti. Navalny, açlık grevini aşamalı olarak sona erdireceğinden bunun 24 gün alacağına işaret ederek, Rusya içindeki ve dünya genelindeki “iyi insanlara” destekleri için teşekkür etti.
Navalny, 31 Mart'ta, çektiği bacak ve bel ağrılarının tedavi edilmediği gerekçesiyle açlık grevine başlamıştı.
Başkent Moskova’ya 100 kilometre uzaklıktaki bir cezaevinde bulunan Navalny’nin destekçileri, 2,5 yıl hapis cezasına çarptırılan muhalif siyasetçinin mahkumiyetinin siyasi kararlar doğrultusunda alındığını savunuyor. Cezaevi yetkilileri, Navalny’ye tıbbi tedavinin önerildiğini ancak kendisinin bunu reddettiğini öne sürüyor.
Destekçileriyse Navalny’nin, önerilen tedaviyi yetersiz, çağdışı ve tehlikeli olduğu gerekçesiyle reddettiğini belirtiyor.
Navalny’nin binlerce destekçisi Rusya genelinde Çarşamba günü gösteriler düzenlerken, ABD de Moskova’yı, Navalny’nin hapiste hayatını kaybetmesi halinde bunun “sonuçlarının” olacağı yönünde uyarmıştı.
Navalny geçen yıl bir sinir gazıyla düzenlenen saldırıdan kurtulmayı başarmıştı. Rusya bu olayda sorumluluğu olduğu suçlamalarını reddediyor.