Rus muhalif yurt dışına kaçtı

Geçen ay "yabancı ajan" olarak sınıflandırılan Şenderoviç'in nerede olduğu henüz bilinmiyor.Muhalif Rus gazeteci ve komedyen Viktor Şenderoviç, cezai takibat endişesiyle ülkesini terk ettiğini açıkladı. 63 yaşındaki Şenderoviç, Rus makamlarının kendisini geçen ay "yabancı ajan" olarak sınıflandırması sonrasında hakkında iftira suçlamasıyla dava açılmasından endişe ettiğini belirtti. Şenderoviç son yıllarda takip, iftira, özel alana müdahale ve ölüm tehditleri ile karşı karşıya kaldığını kaydetmişti. Şenderoviç'in şu an nerede olduğu bilinmiyor.

Şenderoviç, ülkeyi terk etmesinde Vladimir Putin'e yakın isimlerden iş adamı Yevgeni Prigozhin'in uyguladığı baskının etkili olduğunu belirtti. Prigozhin'e ait Concord şirketi Aralık ayında, bir radyo yayınında kullandığı ifadeler nedeniyle iftira suçlamasıyla Şenderoviç'e dava açacağını bildirmişti. Şenderoviç, öncesinde de mahkeme kararıyla Prigozhin'e 100 bin ruble (1335 dolar) tazminat ödemeye mahkum edilmişti. Prigozhin, ABD'deki 2016 Başkanlık seçimine dış müdahale iddiaları çerçevesinde Beyaz Saray'ın yaptırım listesinde bulunuyor.

Kremlin'den yapılan açıklamada ise Şenderoviç'in ülkeden ayrılmasının "yabancı ajan" statüsüyle bir ilgisinin bulunmadığı, Şenderoviç'in dava sürecinden kaçtığı izlenimi doğduğu kaydedildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Genel Direktörü Kenneth Roth ise, Şenderoviç'in, Kremlin'in tartışmalı "yabancı ajan" yasası aracılığıyla hedef aldığı bağımsız seslerden son örnek olduğunu kaydetti.

Rusya'da 2012 yılında yürürlüğe giren "Yabancı Ajan İşlevi Gören Sivil Toplum Kuruluşlarının Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yasa" uyarınca son yıllarda Batı ile ilişkili kişi ve kuruluşlar üzerindeki baskı arttı. Yasa, yurt dışından bağış alan, siyasi faaliyetlerde bulunan kişi, sivil toplum ve medya kuruluşlarının "yabancı ajan" olarak sınıflandırılmasını öngörüyor.

Geçen yıl da aralarında tutuklu Rus muhalif politikacı Aleksey Navalni taraftarlarının da bulunduğu çok sayıda Rus, cezai takibat endişesiyle ülkeyi terk etmişti. Şenderoviç, 90'lı yıllarda yayınlanan "Kuklalar" adlı televizyon şovunda aralarında Vladimir Putin'in de bulunduğu çeşitli politikacıları hicvetmiş, program Putin'in iktidara gelmesi sonrasında yayından kaldırılmıştı.

rtr,AFP/BK,TY

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