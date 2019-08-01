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Rus muhalif zehirlenme ihtimalinin incelenmesini istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 20:37 | Son Güncelleme

Tutuklu bulunan Rus muhalif aktivist Aleksey Navalnıy, alerjik reaksiyon sonucu hastaneye kaldırılmasının ardından zehirlenme ihtimalinin araştırılması için Rusya Soruşturma Komitesine başvuruda bulundu

Rus muhalif aktivist ve "Yolsuzlukla Mücadele Fonu" kurucusu Aleksey Navalnıy, hapishanede zehirlenme ihtimalinin incelenmesi amacıyla Rusya Soruşturma Komitesine başvuruda bulundu.

Avukat Vladimir Kobzev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Navalnıy'ın zehirlenme ihtimalinin incelenmesi için Rusya Soruşturma Komitesine başvuruda bulunduğunu bildirdi.

Kobzev, Navalnıy'ın, zarar veren maddenin belirlenebilmesi için kimyasal analizin yapılması ve bulunduğu hapishanenin mobese kameralarından görüntü temin edilmesi talebinde bulunduğunu aktardı.

- Hafta sonu hastaneye kaldırılmıştı

Navalnıy, "şiddetli alerjik reaksiyon" sonucu yüzünün şişmesi ve derisinde kızarıklıklar çıkması nedeniyle hafta sonu hastaneye kaldırılmıştı.

Doktor Anastasiya Vasilyeva, Navalnıy'ın bir süredir bulunduğu hapishanede zehirlenmiş olduğunu iddia etmişti.

Hastanede yapılan muayenede, Navalnıy'a "genel alerjik reaksiyon" tanısı konulmuştu.

Navalnıy, gösteri düzenleme kurallarını tekrar ihlal ettiği gerekçesiyle 30 gün hapis cezasına çarptırılmıştı ve 24 Temmuz'dan bu yana hapishanedeydi.

Rusya'da, Moskova Şehir Meclisi seçimlerine bağımsız adayların kaydının iptal edilmesi nedeniyle hafta sonu yapılan gösterilerde, polisin şiddetli müdahalesinin ardından İçişleri Bakanlığına göre, yaklaşık 300, muhaliflerin verilerine göre bin 500'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

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