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Rus muhalife hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 17:50 | Son Güncelleme

Rus muhalife hapis cezası

Rusya’nın önde gelen muhaliflerinden Yolsuzlukla Mücadele Fonu kurucusu Aleksey Navalnıy'e 30 gün hapis cezası verildi.

Moskova Tverskoy Bölge Mahkemesi, 28 Ocak’ta katıldığı bir eylem nedeniyle Navalnıy hakkında 30 gün hapis cezası kararı verdi.

Moskova'da 25 Ağustos'ta evinin önünde gözaltına alınan Navalnıy, hükümetin emeklilik yaşının yükseltilmesine ilişkin tasarısını protesto etmek üzere halka 9 Eylül'de sokağa çıkma çağrısında bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
hapis cezası Rus muhalif Aleksey Navalnıy

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