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Rus mühendis Nokia telefonunu öyle bir şeye dönüştürdü ki...

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.11.2018 11:58 | Son Güncelleme

Nokia'nın eski telefonlarının artık yüzüne kimse bakmıyor. Ancak Rus mühendis, ilginç bir çalışmaya imza atarak telefonu bakın neye dönüştürdü?

Rus mühendisin eski telefondan yaptığı icat kimsenin aklına gelmemişti. İşte aşama aşama nasıl dönüştürdüğünün fotoğrafları.

Rus mühendis Nokia telefonu bakın neye dönüştürdü

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Önce telefonun içini açıyoruz.
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Ekran ve kasanın ayrılması gerekiyor.
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İşlem devam ediyor...
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İşte bu kadar.
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Ancak asıl iş şimdi başlıyor!
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Cihazın titreşim aldığı bölmeye 6V'lik minik bir motorun kablosunu bağlıyoruz.
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Bu şekilde bağlamamız yeterli.
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Daha sonra da SIM kartımızı telefona takıyoruz. Eski bir telefon olduğundan SIM kartın da eski büyüklüğünde olması gerekiyor elbette!
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İşte bu kadar..
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Şimdi telefonun arkasını da kapatabiliriz.
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Daha sonra bu minik motoru sürgünün arkasında duracak şekilde yapıştırıyoruz.
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Telefonu da sürgünün hemen altına...
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Daha sonra da telefondan çıkan kabloyu elimizdeki minik pile bağlıyoruz.
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Bağlantı bu şekilde kurulacak.
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İşlem tamam!
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Telefonunuzda eski Nokia'yı çaldırdığınızda...
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Kapının sürgüsü otomatik olarak açılmaya başlayacak.
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Böylece kapının önüne geldiğinizde telefonunu çaldırarak kapı kilidini açabiliyorsunuz! Böylece Rus mühendis kendince bir kapı kilidi yöntemi geliştirmiş oluyor...
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Anahtar Kelimeler:
Nokia Rus mühendis kapı kilidi icat dönüşüm

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
O kadar büyük bir icat ki ileride milyonlarca kişinin hayatını kurtaracak gelişme. Bu olay da ben jüri olsam bu kişiye bir saat sopa atılmasını isterim
kapı kilidinden telefon yapsa neyse..
ulan yazının sonuna kadar okudum meğerse herşey kapı kilidi içinmiş ya la.. la de get neyin peşindesin anahtar kilit bu kadar basit.
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