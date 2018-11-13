Rus mühendis Nokia telefonunu öyle bir şeye dönüştürdü ki...

Rus mühendisin eski telefondan yaptığı icat kimsenin aklına gelmemişti. İşte aşama aşama nasıl dönüştürdüğünün fotoğrafları.
Rus mühendis Nokia telefonu bakın neye dönüştürdü
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Önce telefonun içini açıyoruz.
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Ekran ve kasanın ayrılması gerekiyor.
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İşlem devam ediyor...
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Ancak asıl iş şimdi başlıyor!
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Cihazın titreşim aldığı bölmeye 6V'lik minik bir motorun kablosunu bağlıyoruz.
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Bu şekilde bağlamamız yeterli.
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Daha sonra da SIM kartımızı telefona takıyoruz. Eski bir telefon olduğundan SIM kartın da eski büyüklüğünde olması gerekiyor elbette!
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Şimdi telefonun arkasını da kapatabiliriz.
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Daha sonra bu minik motoru sürgünün arkasında duracak şekilde yapıştırıyoruz.
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Telefonu da sürgünün hemen altına...
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Daha sonra da telefondan çıkan kabloyu elimizdeki minik pile bağlıyoruz.
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Bağlantı bu şekilde kurulacak.
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Telefonunuzda eski Nokia'yı çaldırdığınızda...
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Kapının sürgüsü otomatik olarak açılmaya başlayacak.
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Böylece kapının önüne geldiğinizde telefonunu çaldırarak kapı kilidini açabiliyorsunuz! Böylece Rus mühendis kendince bir kapı kilidi yöntemi geliştirmiş oluyor...
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