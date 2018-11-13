Rus mühendis Nokia telefonunu öyle bir şeye dönüştürdü ki...

Rus mühendisin eski telefondan yaptığı icat kimsenin aklına gelmemişti. İşte aşama aşama nasıl dönüştürdüğünün fotoğrafları.

İşte bu kadar.

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Daha sonra da SIM kartımızı telefona takıyoruz. Eski bir telefon olduğundan SIM kartın da eski büyüklüğünde olması gerekiyor elbette!