Rus mühendis 'Terminatör'ün kopyasını yaptı

T-800 robotu konuşma, öğrenme, başını hareket ettirme ve göz kırpma becerisine sahip.

Bir dönemin unutulmazlarından ‘Terminatör' filmindeki T-800 robotu, Rusya’nın Perm kentinden yazılım mühendisi Aleksandr Osipoviç sayesinde geri döndü.

Aleksandr Osipoviç, robotu oluşturmak için yazılımına on yıl önce başlamış.

Terminatör konuşma, öğrenme, başını hareket ettirme ve göz kırpma gibi eylemleri yerine getirebiliyor.