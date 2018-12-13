Rus mühendis 'Terminatör'ün kopyasını yaptı

T-800 robotu konuşma, öğrenme, başını hareket ettirme ve göz kırpma becerisine sahip.
Rus mühendis Terminatör'ün bire bir kopyasını yaptı
Bir dönemin unutulmazlarından ‘Terminatör' filmindeki T-800 robotu, Rusya’nın Perm kentinden yazılım mühendisi Aleksandr Osipoviç sayesinde geri döndü.
Aleksandr Osipoviç, robotu oluşturmak için yazılımına on yıl önce başlamış.
Robotun çeşitli parçaları 3D yazıcı teknolojisiyle üretildi.
Terminatör konuşma, öğrenme, başını hareket ettirme ve göz kırpma gibi eylemleri yerine getirebiliyor.
Osipoviç, robotu daha da geliştirmek, gelecekte yürüme becerisini de kazandırmak istediğini vurguladı.
İşte Rus mühendisin imza attığı Terminatör kopyasının görüntüleri.
Okuyucu Yorumları 0 yorum