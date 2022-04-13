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Rus Müşterilerinden Netflix’e Toplu Dava

13.04.2022 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’da Netflix’in müşterileri, çevrimiçi yayın platformuna ülkeden ayrıldığı için tazminat davası açtı. Şirket, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası Rus pazarından çıktığını duyurmuştu

Rus Müşterilerinden Netflix’e Toplu Dava

Rusya’nın resmi haber ajansı RIA, Netflix’in Rusya’daki müşterilerinin, Rus pazarından ayrıldığı için çevrimiçi yayın platformuna, 726 bin dolar tazminat talebiyle toplu dava açtığını bildirdi.

Netflix, geçen Mart ayında Rusya'daki yayınlarını askıya aldığını açıklamıştı. Şirket ayrıca, Rusya’daki gelecek projeleri ve satın almaları geçici olarak durdurduğunu duyurmuştu.

RIA,"Netflix kullanıcılarının çıkarlarını temsil eden bir hukuk firması, Moskova Kamovniçeski Bölge Mahkemesi’nde Amerikan Netflix hizmetine toplu dava açtı" ifadelerine yer verdi.

Rus hukuk firması, "Davanın nedeni, Netflix'in Rusya'da hizmet vermeyi tek taraflı olarak reddetmesi nedeniyle Rus kullanıcılarının haklarının ihlal edilmesi" dedi.

Netflix, Reuters haber ajansının yorum talebini yanıtlamadı.

Moskova'nın 24 Şubat tarihinde Ukrayna'da "özel bir askeri operasyon" olarak adlandırdığı işgaline başlamasından bu yana çok sayıda yabancı şirket, Rusya'daki mağazalarını ve fabrikalarını geçici olarak kapattıklarını duyurdu. Bazı şirketler ise ülkeden tamamen ayrıldıklarını açıkladı.

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Netflix
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