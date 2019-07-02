Rus Nükleer Denizaltısında Ne Oldu?

Rus donanmasına ait nükleer denizaltıda çıkan yangında 14 denizci hayatını kaybetti. Yangının ardından denizaltında nükleer sızıntı olduğu yönünde iddiaların yayılmasının ardından Norveç Radyasyon ve Nükleer Güvenlik Dairesi bölgede çok yüksek radyasyon seviyelerinin gözlemlenmediğini duyurdu. Bakanlık, dün alev alan geminin ismini de paylaşmazken, Rus medyasında yer alan haberlerde söz konusu denizaltının nükleer enerjiyle çalışan ve okyanusun derinliklerinde hassas misyonlar için tasarlanan bir denizaltı olduğu belirtildi. Putin programını iptal etti Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin önceden planlanan bir programını iptal ederek durumla ilgili bilgi almak üzere savunma bakanını çağırdı. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada yangının denizaltının Rusya’nın kara sularında deniz derinliğini ölçerken çıktığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Bakanlığın açıklamasına göre yangın mürettebatın fedakarlığı sayesinde söndürülebildiğini belirtti ancak yangının çıkış nedenine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı. Yangın çıktığı sırada denizaltında kaç kişinin olduğuna ilişkin bir bilgi de paylaşılmadı.

“Çok yüksek radyasyon seviyeleri gözlemlemiyoruz” Olayın ardından sosyal medyada denizaltının bulunduğu bölgede nükleer sızıntı olduğuna ilişkin iddialar dile getirildi. Norveç Radyasyon ve Nükleer Güvenlik Dairesi’nden yapılan açıklamada bölgede aşırı yüksek radyasyon değerlerinin gözlemlenmediği belirtildi. Açıklamada da Rusların söz konusu denizaltıda bir gaz patlaması yaşandığı bilgisini verdiği ayrıntısına yer verildi. “Rusların en gelişmiş ve en gizli tutulan denizaltısı” Bakanlığın açıklamasında denizaltının tipine ilişkin detay verilmedi ancak Rus basınına göre denizaltı nükleer enerjiyle çalışan AS-12 Losharik tipi bir denizaltı. 2010 yılında hizmete giren Losharik denizaltısı Rusların en gelişmiş ve en gizli tutulan denizaltısı. 2012 yılında Rusya’nın Arktik’teki deniz tabanında hak iddia etmesi ve burada egemenlik hakkının olduğunun kanıtlanmasını amaçlayan bir araştırmada kullanılmıştı. Denizaltı o dönem denizen 2500 metre altından örnek toplamıştı. Bazı gözlemciler denizaltının 6 bin metreye kadar inebildiğini belirtmiş ancak bu bilgi bağımsız kaynaklarca doğrulanamamıştı. Analistler bu denizaltının olası görevlerinden birinin okyanus tabanında bulunan iletişim hatlarının bozulması olabileceğini belirtmişti.