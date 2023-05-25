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Rus nükleer silahları, Belarus’ta depolanacak

25.05.2023 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Belarus’un başkenti Minsk’te Belaruslu mevkidaşı Viktor Hrenin ile bir araya geldi. Bakanlar, Rus nükleer silahlarının Belarus topraklarında özel bir depolama tesisinde tutulmasını öngören protokolü imzaladı.

Rus nükleer silahları, Belarus’ta depolanacak

Belarus Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Minsk’te ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Askeri liderler askeri-politik durumu ve savunma bakanlıkları arasındaki askeri-teknik iş birliği konularını ele aldılar. Rusya'nın stratejik olmayan nükleer silahlarının Belarus Cumhuriyeti topraklarındaki özel bir depolama tesisinde tutulmasına ilişkin prosedürü tanımlayan belgeler imzalandı” denildi.

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“BATI, RUSYA VE BELARUS’A BASKI UYGULAMAKTADIR”

Belarus Savunma Bakanı Hrenin, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Batı’nın Rusya ve Belarus’a ‘benzeri görülmemiş bir baskı’ uyguladığını belirterek, “Batı, ülkelerimizin ulusal güvenliğinin sağlanmasına yönelik tüm alanlarda hem Belarus Cumhuriyeti hem de Rusya Federasyonu üzerinde benzeri görülmemiş bir baskı uygulamaktadır. Bu koşullar altında Belarus Cumhuriyeti, doktrin belgelerimizdeki yükümlülüklerin güçlendirilmesi ve ikili etkileşimin derinleştirilmesi yoluyla Rusya Federasyonu ile askeri alandaki stratejik müttefiklik ilişkilerinin daha da geliştirilmesiyle ilgilenmektedir” dedi.

Kaynak: DHA

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Belarus Rusya

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