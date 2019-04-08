Rus öğrenciler Türkiye-Rusya ilişkilerinden mutlu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya ziyareti sürerken, Türkiye burslarıyla Türkiye’de eğitim gören Rus öğrenciler, iki ülke arasındaki iyi ilişkilerden memnuniyetlerini dile getirdi.

İki ülke arasında artan dostluk ilişkilerine, Türkiye’nin son yıllarda daha fazla önem verdiği uluslararası öğrenci uygulamaları da katkı sağlıyor. Türkiye’nin 2012 yılında hayata geçirdiği Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yürütülen “Türkiye Bursları” programına her yıl dünyanın yaklaşık 160 ülkesinden binlerce öğrenci başvuruyor ve Rus öğrenciler de bunların arasında yer alıyor. Her yıl Türkiye’de üniversite eğitimi almak için yüzlerce Rus öğrenci Türkiye Bursları’na başvuruyor ve onlarca Rus öğrenci hâlâ Türkiye’nin prestijli üniversitelerinde çok sayıda alandaki akademik eğitimlerine devam ediyorlar.

Türkiye Bursları kapsamında lisansüstü eğitim gören bazı Rus öğrenciler, aradıkları eğitim programını Türkiye’de bulduklarını söyleyerek, üniversitelerden çok memnun olduklarını ve bu programın hem akademik alanda hem de sosyal hayatta kişinin gelişimine katkı sağladığını belirtti.

Bu iki dost ülkenin kültürel ve toplumsal alanda birbirinden öğreneceği ve birbirlerine tecrübe aktarabilecek birçok alan olduğunu söyleyen öğrenciler, Türkiye bursları ile öğrencilerin kendilerini geliştirebileceklerini ifade etti.

