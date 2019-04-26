Rus öğrencilerin Türk dünyasına ilgisi

BİŞKEK (AA) - Kırgız-Rus Slavyan Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleşen, "Rusya ve Türk Dünyası: Rusya ve Kırgızistanlı Gençlerinin Bakışı" konulu Uluslararası Gençlik Forumu, Rus ve Kırgız öğrencilerini bir araya getirdi.

Merkezi Rusya'nın Saint Petersburg kentinde olan Türkiye ile Kültürel ve Bilimsel İlişkiler Derneğinin organizasyonunda ve Rusya Devlet Başkanlığı Hibe Fonu desteği ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) katkılarıyla düzenlenen foruma, Rusya'daki 12 üniversite ve akademik kurumdan 50 kişilik öğretim görevlisi ve öğrencileri katıldı.

"Türk dünyası” konusunda ortak çalışmaları olan 35 yaşın altındaki öğrencilerin, lisansüstü öğrencilerin ve genç bilim insanlarının, Türk halklarının dillerini, kültürlerini, tarihini öğrenmelerinin sağlanması amaçlanan 7 oturumlu forumda TÜRKSOY'un faaliyetleri ve Türk dünyasıyla ilgili 50 farklı sunum yapıldı.

Forum hakkında AA muhabirine açıklamada bulunan Türkiye ile Kültürel ve Bilimsel İlişkiler Derneği Başkanı ve forumun organizatörü Aleksander Kolesnikov, "Rusya ile Türk dünyası arasındaki etkileşime büyük önem veriyoruz. Rus öğrencilerin Türk dünyası ile kaynaşmalarını amaçladık." dedi.